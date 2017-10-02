4 знака зодиака, с которыми комфортнее всего путешествовать

С кем из зодиакальных знаков наиболее интересно путешествовать, зная, что на этого компаньона можно всегда и во всем положиться? Кто из ваших друзей является идеальным спутником для захватывающих поездок и новых впечатлений? Итак, самыми лучшими попутчиками могут стать следующие четыре знака:





1. Овен

Овен – личность динамичная; он всегда находится в вечных поисках и непрерывном движении и развитии. Этот знак постоянно жаждет перемен и новых эмоций в жизни, иначе он может очень быстро заскучать. Овен отлично подходит для путешествий, потому что ему обязательно захочется увидеть, узнать и исследовать как можно больше. Овен импульсивен, следовательно, во время поездки он будет вас удивлять и развлекать. А еще Овен любит физические задачи, поэтому любая идея, которая звучит интригующе и немного рискованно, его не испугает. Походы, скалолазание и любой вид адреналина – это как раз для него.

2. Весы

Весы очень социальны и любят активно передвигаться и встречаться с новыми людьми. Этот знак будет первым, кто пойдет общаться и налаживать контакты с местными жителями. Главная цель Весов – хорошо провести время несмотря ни на что. Ожидайте много смеха и массу удивительных приключений, если вы отважитесь с ними путешествовать.

3. Скорпион

Скорпионы жаждут испытать жизнь в полной мере, и это делает людей этого знака идеальными партнерами в поездках, потому как их мало что пугает вообще. Фактически Скорпион мечтает оказаться в центре одного сплошного приключения. Он смел и находчив, а значит вам нечего с ним бояться. Его энтузиазм и энергия станут вашим проводником на всех неизведанных тропах.

4. Стрелец

Стрелец обожает путешествовать и обладает философским взглядом на жизнь, он в буквальном смысле слова хочет впитать в себя всю информацию о нашем мире. Стрелец любит быть на открытом воздухе, посещать все исторические места и наслаждаться прекрасными пейзажами. Он никогда не откажется от любой возможности куда-то отправиться и получить новые знания и ощущения.

Текст: Flytothesky.ru