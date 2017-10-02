10 вопросов, которые изменят вашу жизнь

Мы всегда ищем ответы, но правда в том, что лучше всего нас учат вопросы. Если они правильно сформулированы и заданы в нужное время, то они могут даже изменить ход жизни, а некоторые из таких вопросов заслуживают того, чтобы их задавали не один раз, а многократно. Начните сейчас, спросив себя о следующем:





1. С кем вы проводите свое время? Подумайте о своих друзьях и коллегах: вдохновляют ли они вас, мотивируют или тянут вниз? Есть ли среди них люди токсичные? Ваша жизнь – это ваша окружающая среда. Поэтому разумно выбирайте свое окружение.

2. Что находится под вашим контролем? Мы тратим невероятное количество времени на то, что вне нашей власти, и игнорируем то, что зависит только от нас. Наши действия, наши мысли – это сфера нашего контроля, а другие люди, погода, внешние события – нет. Когда вы сумеете это разграничить, вы станете сильнее и успешнее, хотя бы потому, что сможете сконцентрировать свои ресурсы там, где они действительно нужны.

3. Как выглядит ваш идеальный день? Если вы не знаете, как он выглядит, как тогда вы собираетесь улучшать свою жизнь? Вспомните свои самые приятные и насыщенные дни. Что вы делали? Почему они вам понравились? А теперь подумайте, насколько ваша работа, личная жизнь, дом «участвуют» в определении вашего идеального дня?

4. Быть или делать? В каком направлении вы пойдете? Будете ли вы зацикливаться на названии своей должности, количестве поклонников, размере зарплаты или же на реальном, ощутимом достижении? Кто вы? Исполнитель или новатор? Ведущий или ведомый? И нравится ли вам эта жизненная роль?

5. Если бы я не был собой, кем бы я был? Такой вопрос нередко заводит в тупик, но он помогает переосмыслить себя как личность, свои ценности, мировоззрение и отношение к жизни.

6. Стоит ли беспокоиться или бояться? Препятствия и проблемы в жизни вызывают у нас негативные эмоции, а их нужно уметь держать под контролем. Когда они вас одолевают, один из способов вернуть себя в нужное русло – это просто напомнить себе: что вы приобретаете и как решаете проблему, нервничая, боясь или переживая? Эти эмоции не несут конструктива, потому от них нужно избавляться.

7. Занят ли я своим делом? Помните, что мы можем быть очень занятыми – изнурительно занятыми – но не заниматься действительно своим делом. Мы зачастую делаем то, что не имеет ценности, и работаем на той работе, которая не имеет для нас значения и не вызывает интереса.

8. Что для вас самое важное? Умеете ли вы расставлять приоритеты? Это означает, что вы должны перестать сравнивать себя с другими людьми и понять, что для вас главное в жизни, а что нет. Только тогда вы сможете развить спокойную уверенность или веру в то, что вы на правильном пути и вас трудно сбить с толку.

9. Действительно ли это имеет значение? Стоит ли делать из какой-то ситуации или события трагедию? Моментные разочарования – это нормально, а вот вселенская скорбь из-за каждого пустяка никогда не даст вам совершенствоваться, расти и развиваться.

10. Являюсь ли я тем, кем хочу быть? Наш разум обладает коварной способностью разграничивать то, что мы делаем и кем мы являемся. Вы не можете быть хорошим человеком, если ваши действия неприглядны. Вы не можете быть трудолюбивым человеком, если откладываете дела на потом. Не имеет значения, если вы говорите, что любите кого-то, но только на словах. Вы – это то, что вы делаете, поэтому задавайте себе вопрос о том, как характеризуют ваши действия, мысли и слова того человека, которым вы хотите быть?

Текст: Flytothesky.ru