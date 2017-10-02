7 вещей, которые нужно помнить, когда вы боитесь общаться и озвучивать свои мысли

Хорошая и качественная коммуникация – это огромная сила! Но что делать, если вы не умеете говорить с людьми или не всегда можете собраться с силами, чтобы просто внятно озвучить свое мнение? Итак, если вам действительно есть что сказать, но вы панически боитесь привлекать к себе внимание и взгляды или же быть неправильно понятым, помните следующее…





1. Если вы считаете, что пока не готовы говорить, это сигнал о том, что на самом деле вы очень даже готовы. Чем дольше вы живете и накапливаете информацию, тем более умудренными становитесь, но в результате осознаете, насколько вам еще не хватает знаний. «Синдром самозванца» – так это называется, и он проявляется тогда, когда мы очень критично к себе относимся. Чаще всего, страх – это показатель вашей способности что-то сделать.

2. Большинство конфликтов начинаются из-за некачественного общения или вообще его отсутствия. Самая большая проблема в коммуникациях – это иллюзия, что они у вас есть. Думайте, что говорите и говорите, что думаете. Дайте людям необходимую им информацию, не дожидаясь, что они, возможно, догадаются сами. Говорите понятно и открыто, а затем заинтересованно слушайте. И имейте в виду, что когда вы слышите только то, что хотите услышать, вы в действительности совершенно не слушаете.

3. Единственный вариант найти поддержку – это признать, что вы чувствуете. Согласитесь, порой возникает ощущение, что весь окружающий мир рушится. Но это слишком далеко от истины. Нас мучает наше же отношение к проблемам. Когда мы их полностью принимаем и не боимся говорить о них, все становится на свои места.

4. Нужные слова могут обладать невероятной целительной силой. Становясь старше и оглядываясь на свою жизнь, вы понимаете, что забыли много вещей, бывшими столь значимыми и важными в молодости. Но вы вряд ли забудете тех, кто был искренен и доброжелателен с вами; тех, кто помог в сложные времена, и кто поддерживал вас, когда опускались руки. Станьте и вы таким доброжелательным человеком, ведь даже маленькое и простое доброе слово способно перевернуть чью-то жизнь.

5. Молчание способно быть самоуничтожением. Признайтесь себе, что вы нередко заставляли себя замолчать, потому что опасались, что вас неверно истолкуют или не поймут. Вы стремились произвести положительное впечатление и понравиться. Поэтому вы жертвовали частью самого себя – вашим стремлением быть услышанным – только потому, чтобы кого-то не задеть. Вы молчали. А это неправильно!

6. Прямое общение может быть обезоруживающим. В вашем окружении наверняка попадаются так называемые сложные люди, но даже они нуждаются в поддержке, а значит с ними вы тоже должны быть честны и открыты. Это не противостояние с вашей стороны, а скорее помощь, направленная на то, чтобы они осознали негативное влияние своих действий. Прямолинейность может обезоруживать даже самого агрессивного человека.

7. Вы можете объединить людей. Мы все хотим признания, любви, счастья, удовлетворения, финансовой стабильности и лучшего будущего. Поэтому рискните, наберитесь смелости и говорите с людьми честно, открыто, откровенно. Ищите и находите с ними общий язык.

Пустая болтовня, постоянные споры и противоречия – это не общение. Это драма с труппой актеров. Следовательно, сделайте все возможное, чтобы быть содержательным в ваших словах. Помните, что есть время говорить и есть время созерцать. Знание знает, что сказать. Мудрость знает, стоит ли это вообще говорить.

Текст: Flytothesky.ru