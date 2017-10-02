О чем нужно всегда помнить после разрыва отношений

Как бы не болело ваше разбитое сердце, после любого разрыва отношений помните только об этих правилах, которые помогут вам остаться собой.





Вы просто обязаны отпустить прошлое. Выучите урок, перечитайте последний абзац и закройте этот учебник. Переписать заново вы его не сможете, а значит самое разумное – это принять, а после принятия отпустить и двигаться дальше. Конца света не случилось, и ваше путешествие продолжается, просто теперь у вас будут другие попутчики. Ваша задача – это выстоять на данном этапе.

Вы ничего не контролируете в этом мире, кроме себя. Это означает жить и жить в полную силу. Окружайте себя достойными людьми, радуйтесь каждому наступившему дню и не страдайте из-за того, что вы изменить и контролировать не в силах.

Для того чтобы другие уважали вас, начните уважать себя в первую очередь. Не позволяйте людям использовать вас и манипулировать вашей жизнью. Стойте на своем и принимайте жесткие решения ради себя и своего будущего. Позднее вы поблагодарите себя за это.

Помните, насколько вы совершенны. Как вы привлекательны, заботливы, умны. Помните, насколько вы амбициозны и предприимчивы. Помните, как вы счастливы, спокойны и исключительны.

Не грызите себя по поводу допущенных ошибок. Вы не идеальны, и это нормально. Вы будете ошибаться еще не раз, и это не смертельно. От вас зависит только ваше отношение к ситуациям и к тому, как вы их прорабатываете и проживаете. Начните контролировать свои действия и эмоции. Научитесь выдыхать, расслабляться и анализировать.

Побудьте немного в одиночестве. В этот период вы научитесь лучше себя понимать. Конечно, нахождение в социуме очень важно, но периоды размышлений и общения только с собой могут оказать целительное воздействие. Делайте то, что доставляет вам удовольствие с друзьями или без них. Например, сходите в кино или на понравившийся вам кулинарный мастер-класс. Выделяйте время только для своих интересов.

В центре вашего «кино» только вы сами. Не делайте главным его героем кого-то другого. Центр вашего мира – это вы, а потому выработайте привычку говорить «нет» независимо от внешнего давления. Пришло время позаботиться о себе и начать кардинально новую жизнь.

Текст: Flytothesky.ru