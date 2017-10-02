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Головоломка: Найдите правильный кубик
03.10.2017 18:42 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вы когда-нибудь складывали игральный кубик из бумаги? Да-да, у нас было очень интересное детство. Все приходилось делать своими руками. Современным детям не понять. Смартфона, айфоны, покемоны… Одним словом, люди из другого мира.
Предлагаем вам решить эту головоломку и проверить пространственное воображение. В верхней части картинки вы можете заметить собранный кубик. А теперь найдите его в развернутом виде!
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Вы когда-нибудь складывали игральный кубик из бумаги? Да-да, у нас было очень интересное детство. Все приходилось делать своими руками. Современным детям не понять....
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