Головоломка: Найдите правильный кубик

Вы когда-нибудь складывали игральный кубик из бумаги? Да-да, у нас было очень интересное детство. Все приходилось делать своими руками. Современным детям не понять. Смартфона, айфоны, покемоны… Одним словом, люди из другого мира.

Предлагаем вам решить эту головоломку и проверить пространственное воображение. В верхней части картинки вы можете заметить собранный кубик. А теперь найдите его в развернутом виде!



