|
Как стать лучшим другом самому себе
03.10.2017 18:29 — Калейдоскоп | Flytothesky
Конечно, у всех нас есть семьи, друзья, знакомые, коллеги, а значит особого недостатка в общении мы не испытываем. Однако умеете ли вы быть лучшим другом самому себе, причем без опаски прослыть самовлюбленным эгоистом? А если нет, то как можно «подружиться» с самим собой?
1. Найдите себе личное хобби
Очень важно выбрать для себя такую деятельность, занимаясь которой вы можете по-настоящему расслабиться и получать удовольствие. Она поможет вам немного абстрагироваться от остального мира и настроиться на себя. Нет необходимости полагаться на чье-то расписание, когда можно какое-то время выделить исключительно для себя.
2. Будьте честны с самим собой
Люди лгут себе гораздо чаще, чем вы думаете. Мы склонны врать о том, почему мы не можем что-то сделать, выполнить обещание или прийти на помощь. Как и во всех других отношениях, быть честным с собой – это необходимость. Если вы прячете даже от себя собственные чувства и потребности, желания и стремления, как вы тогда дадите себе правильный совет? Так что не бойтесь признаваться в своих слабостях и недостатках – сами себя вы поймете в любом случае.
3. Стремитесь к качеству, а не к совершенству
Вам необходимо ставить цели не только с точки зрения, скажем, вашей карьеры, но и с точки зрения того, чтобы каждый день становиться лучшим человеком. На пути к этому вы наверняка столкнетесь с рядом проблем, но пусть вас это не останавливает. Вы можете стремиться быть лучше, сильнее, продуктивнее, но только не пытайтесь быть идеальным, совершенным и непогрешимым.
4. Разговаривайте с собой
Поверьте, счастливые и успешные люди часто разговаривают с собой, и это не признак сумасшествия. Такая беседа может иметь вид письменного дневника или устного диалога. Это действительно помогает вам понять, как вы себя чувствуете и воспринимаете свои эмоции, чтобы лучше их контролировать и принимать наиболее оптимальные решения. Помните, что вы – это ваш самый авторитетный критик и самый преданный фанат.
5. Выберите себя
И самое главное – выбирайте себя. В своей жизни вы для себя должны быть выбором № 1 вместе с вашими талантами, плюсами и минусами, недостатками и даже пороками. Вы у себя одни, а значит уникальны и неповторимы. Не становитесь чьей-то тенью, лучше крепко подружитесь с собой и учитесь себя понимать и слышать.
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конечно, у всех нас есть семьи, друзья, знакомые, коллеги, а значит особого недостатка в общении мы не испытываем. Однако умеете ли вы быть лучшим другом самому себе,...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии