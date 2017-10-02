Как стать лучшим другом самому себе

Конечно, у всех нас есть семьи, друзья, знакомые, коллеги, а значит особого недостатка в общении мы не испытываем. Однако умеете ли вы быть лучшим другом самому себе, причем без опаски прослыть самовлюбленным эгоистом? А если нет, то как можно «подружиться» с самим собой?





1. Найдите себе личное хобби

Очень важно выбрать для себя такую деятельность, занимаясь которой вы можете по-настоящему расслабиться и получать удовольствие. Она поможет вам немного абстрагироваться от остального мира и настроиться на себя. Нет необходимости полагаться на чье-то расписание, когда можно какое-то время выделить исключительно для себя.

2. Будьте честны с самим собой

Люди лгут себе гораздо чаще, чем вы думаете. Мы склонны врать о том, почему мы не можем что-то сделать, выполнить обещание или прийти на помощь. Как и во всех других отношениях, быть честным с собой – это необходимость. Если вы прячете даже от себя собственные чувства и потребности, желания и стремления, как вы тогда дадите себе правильный совет? Так что не бойтесь признаваться в своих слабостях и недостатках – сами себя вы поймете в любом случае.

3. Стремитесь к качеству, а не к совершенству

Вам необходимо ставить цели не только с точки зрения, скажем, вашей карьеры, но и с точки зрения того, чтобы каждый день становиться лучшим человеком. На пути к этому вы наверняка столкнетесь с рядом проблем, но пусть вас это не останавливает. Вы можете стремиться быть лучше, сильнее, продуктивнее, но только не пытайтесь быть идеальным, совершенным и непогрешимым.

4. Разговаривайте с собой

Поверьте, счастливые и успешные люди часто разговаривают с собой, и это не признак сумасшествия. Такая беседа может иметь вид письменного дневника или устного диалога. Это действительно помогает вам понять, как вы себя чувствуете и воспринимаете свои эмоции, чтобы лучше их контролировать и принимать наиболее оптимальные решения. Помните, что вы – это ваш самый авторитетный критик и самый преданный фанат.

5. Выберите себя

И самое главное – выбирайте себя. В своей жизни вы для себя должны быть выбором № 1 вместе с вашими талантами, плюсами и минусами, недостатками и даже пороками. Вы у себя одни, а значит уникальны и неповторимы. Не становитесь чьей-то тенью, лучше крепко подружитесь с собой и учитесь себя понимать и слышать.

Текст: Flytothesky.ru