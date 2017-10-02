8 мифов о йоге

Йога в последнее время стала весьма популярным занятием: все хотят быть гибкими, здоровыми и подтянутыми. Давайте попытаемся развеять некоторые из самых распространенных мифов о йоге и объяснить, почему она подходит практически для всех людей.





Миф 1. Вы должны быть гибкими от природы

Правда: Главное, чтобы вы могли настроиться на свое тело и сосредоточиться на движении и дыхании. Йога адаптируется под ваши физические возможности. Если ваши мышцы напряжены, она может помочь вам расслабиться. Если вы слишком вымотаны, она поможет вам набраться сил и окрепнуть.

Миф 2. Йога – это исключительно физическая практика

Правда: Йога – это состояние концентрации внимания. Речь идет не только о физических позах, это скорее осознание того, что мы привносим во все физические действия, и то, что мы делаем в повседневной жизни. Фактически вы можете практиковать йогу во время бега, приготовления пищи и мытья посуды, если вы вносите осознанность, понимание и намерение делать то, что делаете.

Миф 3. Фитнес – основное преимущество йоги

Правда: Концепция йоги как фитнеса – это очень «западная» идея, возникшая за последние десятилетия. Основные же преимущества заключаются в улучшении качества сна, снижении стресса, болей и тревожных состояний, а также в осознанном мышлении.

Миф 4. Йога требует структурированного и глубокого дыхания

Правда: В йоге существует множество практик, основанных на дыхании. Например, вы можете контролировать длительность вдоха или выдоха, чтобы избавиться от усталости или волнения. Тем не менее, слишком глубокое дыхание создаст еще больше беспокойства. Цель состоит в том, чтобы помочь дыханию стать естественным и спонтанным, когда тело в состоянии расслабления само себя регулирует.

Миф 5. Йогой занимаются только на специальном коврике

Правда: Вы можете воссоздать такое же состояние осознанности в любой жизненной ситуации, как и на коврике. Например, вы застряли в пробке или вам предстоит сложный разговор. Вы можете проработать ситуацию, дыша и расслабляясь – и никакой коврик вам не потребуется. Вы просто помогаете своему разуму с помощью своего тела и дыхания.

Миф 6. Все виды йоги практически одинаковы

Правда: Существует много видов йоги. Например, есть горячая йога, где вы потеете в жарком помещении. Если вы хотите вылечить травмы, для этого есть терапевтические виды йоги. Если вы хотите лучше спать или меньше волноваться, существуют другие направления. Найдите именно свой вариант.

Миф 7. Вы должны ходить в зал, чтобы заниматься йогой

Правда: Наличие учителя важно, эффективно и полезно, но не менее важно ваше настроение и намерения. Если вы не знаете, с чего начать, можно изучить различные варианты занятий в Интернете и попрактиковать дома самостоятельно.

Миф 8. Прогресс измеряется умением выполнять сложные асаны

Правда: хотя йога часто преподносится как практика, основанная на умении принимать замысловатые позы, поверьте, вам не нужно быть акробатом, чтобы ею заниматься. Хотя ничего плохого в продвинутых асанах нет, суть йоги все же заключается в обучении осознанности. Главное – это терапевтические позы для дыхания и расслабленного состояния. Чтобы измерить ваш прогресс, следите за собственным самочувствием прежде всего.

Текст: Flytothesky.ru