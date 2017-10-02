Как перестать беспокоиться о том, чтобы быть идеальным во всем

Вам не обязательно быть совершенным. Мало того, совершенство для счастливой и успешной жизни противопоказано. Это абсолютная иллюзия, потому что мы все люди. И вы можете немного расслабиться, осознав, что у всех нас есть свои недостатки, а жизнь является динамичной и гибкой. Что можно посоветовать перфекционистам, чтобы они перестали беспокоиться по этому поводу?





1. Перестаньте себя критиковать

Вы очень склонные к самокритике и даже самоедству. Не нужно пытаться найти в себе сплошные изъяны, не стоит переживать из-за опечатки в отчете или крохотного пятна на рубашке. Такие мелочи не должны выбивать вас из колеи и портить настроение. Знайте: лучше делать хорошо и качественно, чем стремиться сделать идеально.

2. Перфекционизм – это враг продуктивности

Не идеально, но сделано. Сдав проект, не рвите на себе волосы, вспомнив о каких-то нюансах. Когда вы мучаете себя нереальным стремлением к совершенству, вы замедляете движение и ваша производительность заметно падает. Старайтесь сделать просто хорошо, а не сидите подолгу над каждым моментом, размышляя, как еще его можно отшлифовать.

3. Пересмотрите свое мышление

В любом случае, что такое идеально? Прежде всего, это очень субъективный подход. Кто скажет, что такое идеальный вес, идеальная работа, отношения, друзья или праздники? Решать вам, но взгляд на это у всех разный. Спросите себя: «Чего я действительно хочу?» Старайтесь достичь целей, а не идеалов, и как можно меньше подвергайте сомнению все, что вы делаете. Вам достаточно знать то, что вы со всем справляетесь – и этого достаточно.

4. Получайте удовольствие от процесса

Жизнь – это на 99 % сплошное движение или, можно сказать, путешествие. Да, у вас есть прекрасные воспоминания: продвижение по службе, новая машина, свадьба, дети, но такие моменты преходящи, поскольку мы к ним довольно быстро привыкаем. И снова идем навстречу следующему радостному моменту. Попробуйте получать удовольствие от процесса этого движения. Ощутите вкус каждодневной еды. Больше улыбайтесь. Смотрите в небо. И перестаньте пытаться достать оттуда звезду!

5. Не думайте, что все вокруг лучше вас

Они не лучше. Это вы из кожи вон лезете, чтобы выглядеть совершенством в чужих глазах. Если вы считаете, что соседская семья идеальнее вашей, это всего лишь означает, что вы на самом деле вообще не знаете соседскую семью. Попытайтесь найти любого идеального человека. Вы его не найдете, как и сами им не станете.

Текст: Flytothesky.ru