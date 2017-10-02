Школьные годы остались далеко позади. А с приходом компьютеров в нашу жизнь уже не обязательно запоминать, как пишутся слова, ведь умная машина сможет исправить ошибку. Написание даже самых простых слов у многих могут вызвать затруднение. Мы решили проверить, хорошо ли вы помните основные правила орфографии. Сможете получить крепкую пятерку в этом тесте на грамотность?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Этот тест определит уровень вашей грамотности Школьные годы остались далеко позади. А с приходом компьютеров в нашу жизнь уже не обязательно запоминать, как пишутся слова, ведь умная машина сможет исправить...