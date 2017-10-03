Какой процент вашего потенциала мозга вы используете?

Самый загадочный орган человека — это мозг. Ученые до сих пор не могут понять базовые принципы его функционирования. Вопросов слишком много. Например, почему человек видит сны, что из себя представляет подсознание, каким образом функционирует мозг у людей с паранормальными способностями? Скорее всего, в будущем мы получим ответы на все вопросы. И это может перевернуть мир науки!

Данный тест построен на принципах визуального восприятия. Используете ли вы весь потенциал своего мозга? Проверьте!