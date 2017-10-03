Знаки зодиака и их паранормальные способности (от большей степени к меньшей)

У большинства людей есть такие способности, даже если они этого не замечают. Например, вы можете точно определить, когда кто-то лжет, или же предчувствуете грядущие события. Иногда ваши способности проявляются только в определенных ситуациях, но вы все списываете на интуицию, не более. Кстати, на это может заметно влиять и ваш зодиакальный знак.





1. Рыбы

Большинство Рыб даже не знают, насколько они одарены в этом плане. Они просто полагаются на свою интуицию при принятии решений. Этот знак умеет читать мысли людей, даже если между ними нет сильной связи, и он всегда знает, когда произойдет что-то хорошее или плохое. Рыбы очень сострадательны, а в большинстве случаев их способности проявляются в форме музы, которая помогает им в их искусстве.

2. Рак

Паранормальные способности Рака проявляются у них с точки зрения эмоций – они могут чувствовать, когда кто-то расстроен, даже если этот человек внешне выглядит спокойным. Рак – это типичный эмпат, пропускающий все через себя. Он также очень чувствителен к космическим вибрациям, особенно когда слушает музыку. Из них получаются отличные экстрасенсы.

3. Весы

Весы обычно не верят в наличие у них таких способностей, но тем не менее у них постоянно случаются дежавю, предчувствия или воспоминания о прошлых жизнях. Сами же Весы воспринимают подобные ощущения как абсолютную случайность или совпадение. К сожалению, они слишком ленивы, чтобы развивать свои навыки.

4. Скорпион

Из всех знаков зодиака Скорпионы лучше всех читают мысли людей. Дело не только в том, что они могут сказать, о чем вы думаете, они также обладают способностью знать, что вы скрываете. И это парадокс, потому что Скорпион сам склонен вести себя очень таинственно и загадочно, не говоря уж о его огромной скрытности. Скорпионы ненавидят лжецов и чувствуют неправду за версту. Увы, но нередко своими способностями они пользуются для манипулирования и контроля над другими.

5. Близнецы

Двойственные Близнецы умеют находиться сразу в нескольких местах одновременно. Пока их физическое тело остается, например, в постели, они ментально присутствуют где-то еще, причем порой их даже могут видеть люди в абсолютно земной человеческой форме. Это очень загадочный знак в плане экстрасенсорных способностей.

6. Овен

Овен обладает способностью точно знать, что произойдет дальше. Это дар, умение или навык, который присущ практически любому человеку этого знака, но далеко не каждый Овен может в этом умении разобраться и правильно его применять или трактовать.

7. Дева

У Дев есть способность визуально воспринимать картины и видения чего-то нового, что наступит или случится в будущем. Причем этот знак умеет чувствовать как грядущие возможности, так и угрозы. Дева – гениальный планировщик, потому такие ощущения она подвергает логической обработке и анализу, не особо считая себя экстрасенсом.

8. Лев

У каждого Льва внутри встроены особые природные часы. Ему не нужен будильник, потому что этот знак удивительно чувствует время и никогда не опаздывает. Он не отдает себе отчета в том, как это получается, и считает такую особенность абсолютно естественной, а не паранормальной.

9. Телец

Телец – личность приземленная, но у него есть способность ощущать границы. Он не будет их переступать или нарушать, а врожденный такт не даст ему кого-то больно обидеть или задеть. Тем не менее, такой дар Телец полностью игнорирует, он очень логичен и прагматичен, а потому в сверхъестественное не верит.

10. Стрелец

Стрельцы – не экстрасенсы по своей натуре. Они радуются жизни и получают удовольствие от мелочей. Этот знак всегда и всем доволен, а потому ему незачем беспокоиться о будущем или считывать мысли и настроения других людей. Такой дар выглядит в его глазах определенным обязательством и даже обузой.

11. Козерог

Козероги, как правило, практики, а не экстрасенсы. У них немного развита интуиция в плане карьеры или бизнеса, но вот рисковать, прислушиваясь к внутреннему голосу, они вряд ли будут. Случаются моменты, когда у Козерога может быть какое-то смутное видение или предчувствие чего-то, но он слишком его боится, чтобы пытаться это понять.

12. Водолей

Этот знак, который по природе является новатором, гением и прогрессивным человеком, на удивление практически не обладает паранормальными способностями. Хотя можно сказать, что Водолей является экстрасенсом в плане изобретательства и инноваций, но вот ощущать других людей на духовном уровне ему не дано.

Текст: Flytothesky.ru