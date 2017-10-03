5 предупреждающих сигналов о том, что ваш организм нуждается в помощи

Мы так безумно заняты работой, семьей и другими обязательствами, что вопрос здоровья стандартно отходит на второй план. К счастью, наши тела умеют «говорить» с нами, даже если мы их не всегда слушаем. Уделите время своему организму и прислушайтесь к тому, что ему нужно, чтобы внести изменения в свой образ жизни.





1. Низкая температура тела

Мы все отлично знаем нормальную температуру человеческого тела: выше нормы – это уже жар, и мы начинаем лечиться, а вот ниже нормы почему-то нас очень мало волнует. А ведь это показатель того, что вашему телу серьезно не хватает энергии. Кроме того, это признак замедленного метаболизма и ослабления функции щитовидной железы. Низкая температура тела – это открытая дверь для вирусов и хронических инфекций. Немедленно проверьте работу щитовидки и обратите внимание на обмен веществ.

2. Хроническая усталость

Если вы постоянно чувствуете себя уставшим и обессиленным, ваше тело определенно пытается вам что-то сказать. Прежде всего, это вопрос вашего питания. Недостаток углеводов, например, означает, что организм не получает достаточного количества энергии. Это также может быть признаком низкого уровня сахара в крови. Обязательно пересмотрите то, чем вы систематически питаетесь.

3. Плохой сон или бессонница

Проблемы с засыпанием? Возможно, вам надоело глазеть в потолок и ждать, когда вас сморит сон, несмотря на то, что вы безумно устали и еле держитесь на ногах. Это признак бессонницы, и он означает, что ваше тело полностью лишено «топлива», а двигаться по инерции вас заставляет лишь стрессовое состояние. Последствия плохого сна или невозможности заснуть настолько деструктивны для организма, что приводить себя в порядок нужно немедленно, пока не станет поздно.

4. Плохое пищеварение

Мы стараемся не думать о том, что происходит с пищей, которую мы «загрузили» в свое тело. Однако эта пища может сигнализировать о том, когда у тела возникают проблемы. Если вы постоянно ощущаете вздутие живота и страдаете от несварения желудка и диареи, немедленно примите к сведению такие «крики о помощи». Ваш организм дал сбой и не может полноценно использовать все питательные вещества, которыми вы его кормите.

5. Невозможность сбросить вес

Если ваш вес постоянно колеблется, но только не в меньшую сторону, ваше тело в беде! Не пытайтесь сесть на какую-либо ограничительную диету, поскольку реальные потребности организма говорят о другой проблеме. Ваше тело «не хочет» терять килограммы, когда вы перестаете поставлять ему необходимые питательные вещества. Оно будет упрямо удерживать вес, потому что пытается защитить вас, думая, что вы недоедаете.

Ваше тело знает, что ему нужно, и оно всегда подскажет вам, когда что-то идет не так! Иногда мы просто не понимаем или не хотим понимать языка, на котором оно говорит. Когда что-то кажется вам неправильным в вашем общем состоянии и самочувствии, меняйте образ жизни или не постесняйтесь наведаться к врачу.

Текст: Flytothesky.ru