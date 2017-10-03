Как я осознал и приручил свое постоянное состояние беспокойства

Когда мне было чуть больше тридцати, я вдруг ощутил сердечный приступ. Он был очень кратковременный, и я даже не успел вызвать неотложку. Это оказалось не сердце. Позже я понял , что это была паническая атака со схожей симптоматикой.





● Когда депрессия и тревожные состояния накладываются друг на друга

«У меня, наверное, тревожное расстройство», – сказал я себе, узнав, что это паническая атака. С депрессией я уже тоже был знаком. Я помню, как мне говорили, что тревожность и депрессия часто идут рука об руку. Так что я виновен в игнорировании этой тревожности или, скорее, в попытках её спрятать – от себя и от других. Удивительно, как долго люди могут закрывать глаза на свои проблемы.

● Каковы симптомы тревожного состояния?

Для меня это приступ с учащенным сердцебиением, потением и болью в груди. Но хуже всего то, что я теряю способность ясно мыслить. Такое ощущение, что я больше не могу доверять своему мозгу: в нем словно что-то не работает. К общим симптомам относятся: усталость, потливость, беспокойство, одышка, ощущение надвигающейся гибели, бессонница, тошнота, плохая концентрация, аномальный сердечный ритм или дрожь.

● Причины такого состояния и их решение

Мой опыт тревожности, последующих медитаций и работы с энергией ци позволил мне сделать следующий вывод: тревога вызвана «обезьяним разумом». Когда процесс тревожности запущен, ци (или жизненная энергия) работает в аналогичном тревожном режиме, а вместе с этой энергией и ваша нервная система. Для тех, кто не знаком с этим определением, «обезьяний разум» – древний термин дзен, обозначающий непрерывный внутренний диалог в человеческом мозге. Итак, чтобы успокоить нервную систему, вам нужно успокоить ци. Чтобы успокоить ци, вам нужно успокоить свой «обезьяний разум». Технически это просто. Но просто – не значит легко. Решение проблемы – это медитация, она дает вам возможность приручить эту «раздражающую обезьяну» в вашей голове. И когда это происходит, ци начинает течь плавно, и ваша нервная система успокаивается.

Однако предлагать человеку с тревожным состоянием начать с медитации – это как попросить новичка-скрипача начать с концерта Брамса. Это подход под названием «пан или пропал». Возможно, вы уже пробовали сидеть и медитировать, но вам это не удалось. Это было нереально и невозможно, по вашему мнению. Для такого случая рекомендуется медитация в движении, и её стоить попробовать. Кстати, обратите внимание на гимнастику цигун.

● Укрощение беспокойства и тревожных состояний

Я живой человек и по-прежнему могу испытывать беспокойство. Когда я чувствую приближение тревожного состояния, то как раз практикую цигун. А вот для того чтобы полюбить и оценить сидячую медитацию, мне потребовалось почти 20 лет. Но теперь любое беспокойство полностью под моим контролем.

Текст: Flytothesky.ru