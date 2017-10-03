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17 совершенно невероятных тортов
04.10.2017 19:59 — Калейдоскоп | Flytothesky
Любите ли вы тортики? А если они еще и очень
1. Подушка с туфелькой для Золушки.
2. Это не стопка блинов, а самый настоящий торт с черникой.
3. Это торт для любителей пива, и бутылка, кстати, тоже съедобна.
4. Потрясающий торт в виде арбуза.
5. Не перепутайте: это не бутерброд!
6. Ребрышки на гриле – это на самом деле замаскированный торт «Красный бархат».
7. И это тоже торт, а не тарелка с утренним завтраком.
8. Под видом курицы карри и риса спрятались два тортика.
9. Цветущий кактус, который можно есть.
10. Доставка из Макдональдса: съедобная и очень сладкая.
11. Торт-гамбургер.
12. Сложный сэндвич – конечно, тоже торт.
13. Очень реалистичная Венерина мухоловка из игр Марио.
14. Торт-черепаха – его даже жалко разрезать.
15. Торт-пиньята – очень кропотливая работа.
16. Шоколадный пончик большого размера.
17. Изумительная шахматная доска.
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Любите ли вы тортики? А если они еще и очень нестандартные? 1. Подушка с туфелькой для Золушки. 2. Это не стопка блинов, а самый настоящий торт с черникой. 3. Это торт для...
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