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17 совершенно невероятных тортов

04.10.2017 19:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Любите ли вы тортики? А если они еще и очень нестандартные?

1. Подушка с туфелькой для Золушки.

17 совершенно невероятных тортов

2. Это не стопка блинов, а самый настоящий торт с черникой.

17 совершенно невероятных тортов

3. Это торт для любителей пива, и бутылка, кстати, тоже съедобна.

17 совершенно невероятных тортов

4. Потрясающий торт в виде арбуза.

17 совершенно невероятных тортов

5. Не перепутайте: это не бутерброд!

17 совершенно невероятных тортов

6. Ребрышки на гриле – это на самом деле замаскированный торт «Красный бархат».

17 совершенно невероятных тортов

7. И это тоже торт, а не тарелка с утренним завтраком.

17 совершенно невероятных тортов

8. Под видом курицы карри и риса спрятались два тортика.

17 совершенно невероятных тортов

9. Цветущий кактус, который можно есть.

17 совершенно невероятных тортов

10. Доставка из Макдональдса: съедобная и очень сладкая.

17 совершенно невероятных тортов

11. Торт-гамбургер.

17 совершенно невероятных тортов

12. Сложный сэндвич – конечно, тоже торт.

17 совершенно невероятных тортов

13. Очень реалистичная Венерина мухоловка из игр Марио.

17 совершенно невероятных тортов

14. Торт-черепаха – его даже жалко разрезать.

17 совершенно невероятных тортов

15. Торт-пиньята – очень кропотливая работа.

17 совершенно невероятных тортов

16. Шоколадный пончик большого размера.

17 совершенно невероятных тортов

17. Изумительная шахматная доска.

17 совершенно невероятных тортов

Текст: Flytothesky.ru17 совершенно невероятных тортов

 
 
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Любите ли вы тортики? А если они еще и очень нестандартные? 1. Подушка с туфелькой для Золушки. 2. Это не стопка блинов, а самый настоящий торт с черникой. 3. Это торт для...

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