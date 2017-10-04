4 вещи, которые вы делаете, подсознательно боясь успеха

Стать успешным – это мечта многих людей. Они фантазируют об этом день и ночь и постоянно работают над достижением своей цели. Мне нравится называть их «сильными», потому что для меня идея успеха – это как американские горки. Сначала я очень хочу его добиться, а потом испуганно «зависаю» в страхе сделать следующий шаг. Возможно, вы тоже были в такой ситуации, хотя не отдавали себе в этом отчета. Вы автоматически замедляетесь и вместо того, чтобы идти к своим целям или к своей идее успеха, вы делаете шаг назад, чувствуя себя бессильным и стыдясь своего поступка. Вы просто боитесь.





1. Вы слишком критично относитесь к себе и своей работе

Когда вы боитесь успеха, вы начинаете верить в то, что вы недостаточно хороши, а потом придираетесь к себе и ищете недостатки. Вам категорически не нравится все то, что вы уже сделали, потому что в ваших глазах это выглядит низкокачественно и дешево. Вы слышите, как ваши друзья говорят: «Это потрясающе» или «У тебя здорово получилось», но глубоко внутри вы чувствуете, что что-то не так.

2. Вы умышленно уворачиваетесь от всех возможностей, которые вам даются

Иногда перед вами может вполне реально замаячить шанс, которого вы давно ждали, однако страх перед успехом заставляет вас поверить в то, что вы не в состоянии его принять и с ним справиться. Вы убеждены, что потерпите неудачу или даже если все сработает, вы не сможете совладать с беспокойством и достигнутым успехом. Из-за этого вы игнорируете людей, бизнес, бренд или инвестиции, стучащие в ваши двери.

3. Вы боитесь контактов с людьми и общения

Раньше, когда вы не знали страха, вы очень активно со всеми общались, но теперь вы избегаете контактов с другими людьми, хотя отлично знаете, что они могут помочь вам расти и подниматься все выше и выше. Вы страшитесь отправлять мейлы, писать сообщения, звонить или даже просто здороваться. На данном этапе вы просто не знаете, куда двигаться и зачем.

4. Вы закрываетесь и отгораживаетесь от мира

Ваши страхи превратили вас в другого человека, который отгородился от всего. Вы прекратили делать то, что любите, потому что боитесь того, что будет дальше, а тот активный человек, которым вы были раньше, сейчас хочет закрыться в своей комнате и свернуться калачиком на диване.

Вы больше не верите в себя, и видите себя жертвой в любой ситуации. Тем не менее, вы должны понимать, что вы – это тот единственный человек, который может изменить все. Главное – это перестать бояться!

Текст: Flytothesky.ru