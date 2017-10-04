25 фраз интроверта, которые нужно понимать правильно

Как научиться понимать типичного интроверта по его фразам и поведению?





1. «Ничего не запланировано» означает, что я планирую ничего не делать, а не я свободен и хочу погулять.

2. Я счастлив, что сейчас пребываю в одиночестве. И не пытайтесь убедить меня в обратном.

3. Никогда не спрашивайте меня, почему я молчу. От этого вопроса я замкнусь еще больше.

4. Я выгляжу заскучавшим, потому что МНЕ СКУЧНО. Мне неинтересны обсуждаемые темы, и я хочу отсюда уйти, желательно домой.

5. Если вы захотите меня напоить, от этого я не стану экстравертом; я буду пьяным интровертом.

6. Я знаю, что вы отдыхаете, расслабляетесь и заряжаетесь, общаясь с другими. Быть интровертом не означает, что я не хочу общаться, просто я отдыхаю, расслабляюсь и заряжаюсь, когда я один.

7. Интровертность – это не недостаток и не изъян; его не нужно исправлять или лечить.

8. Не появляйтесь в моем доме без приглашения. Или, по крайней мере, предупредите меня заранее, очень заранее.

9. Я не груб. Мне просто не всегда хочется разговаривать.

10. Только потому, что я сижу тихо и спокойно, не значит, что мне скучно или я расстроен. На самом деле, это может быть один из моих самых счастливых моментов.

11. Если я на некоторое время покину вечеринку, это не признак неуважения. Я немного передохну и, возможно, вернусь ко всем этим людям.

12. Приглашение на вечеринку – мой самый худший кошмар, но если вы предупредите меня за несколько дней, я, вероятно, смогу на неё настроиться.

13. Я абсолютно спокойно нахожусь в комнате с людьми, при этом не поддерживая с ними разговор.

14. После целого дня рабочих встреч не нужно планировать поздний ужин со мной в ресторане, а потом тащить меня в ночной клуб. Это пытка!

15. Помните, что интроверту нужно время, чтобы привыкнуть к новым людям.

16. Мы не ленивы. Мы любим выходить в свет и общаться, но нам комфортнее дома. Мы не можем проводить каждый день среди толп людей, это утомляет.

17. На самом деле мы можем чувствовать себя просто отлично, когда остаемся одни или с очень близкими людьми.

18. Мне нужно время для себя (и побольше) и не воспринимайте это как личную обиду.

19. У нас есть лимит социального взаимодействия, после чего нам необходимо нажать кнопку сброса, перезагрузиться и побыть в своем пространстве.

20. Если я говорю «нет», значит я действительно не хочу делать то, что вы мне предлагаете.

21. Если я помалкиваю и не участвую в беседе слишком активно, не нужно меня спрашивать, все ли со мной в порядке. Со мной все очень хорошо!

22. Мне не нужна богатая и насыщенная социальная жизнь. Я предпочитаю круг своих друзей.

23. Я не ненавижу людей и не сторонюсь их, я просто хочу побыть с самим собой.

24. Пустая болтовня и обсуждение сплетен бессмысленны и энергоемки. Они меня раздражают.

25. Я люблю одиночество точно так же, как вы любите общение. Я с удовольствием с вами поболтаю и внимательно вас выслушаю, если у меня будет настроение и достаточно энергии для этого.

Текст: Flytothesky.ru