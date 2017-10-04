15 наиболее распространённых тревожных состояний

Когда вы чувствуете себя подавленным, взволнованным, расстроенным и депрессивным, вы, вероятно, задаетесь закономерным вопросом: «Неужели я единственный, кто себя так ощущает?» Нет, не единственный. Но с такими тревожными состояниями можно и нужно работать





1. Вы расстраиваетесь из-за всех мелочей, хотя понимаете, что это глупо

Например, вас часто выбивает из колеи чья-то фраза, брошенная мимоходом, или раздраженный тон босса. Вы сразу же себя накручиваете и погружаетесь в негативные мысли.

2. Вы все еще не чувствуете себя взрослым человеком

Не волнуйтесь, в большинстве своем каждый не чувствует себя действительно взрослым человеком, выискивая в себе признаки незрелости, несобранности или неуверенности.

3. Вы не считаете себя привлекательным

Многие люди страдают от того, что они не настолько привлекательны и интересны, как другие, и это уже проблема собственной самооценки.

4. Вы считаете, что окружающие всегда вас обсуждают

Вы переживаете, что они обращают на вас внимание и активно перемывают вам кости. На самом же деле, все остальные слишком заняты, заботясь о своей жизни (и, вероятно, тоже беспокоясь о том, что их могут обсуждать).

5. Вы считаете, что если будете самим собой, то людям вы не понравитесь

Очень многие убеждают себя, что внешняя оболочка, которую они демонстрируют миру, не является «настоящей», и если бы они показывали то, что под этой оболочкой, то люди бы от них отказались и отвернулись.

6. У вас периодически появляются жестокие и агрессивные мысли

Навязчивые и неприятные мысли приходят в голову практически всем, так что не пугайтесь, если у вас ненароком появляется странное желание совершить что-то плохое. Мысль – это не то же самое, что и намерение. Разум иногда может шутить с нами очень злые шутки.

7. Вы не понимаете, как правильно общаться и выстраивать отношения

Вам знакомо ощущение одиночества в переполненном помещении, а еще вам некомфортно знакомиться и общаться с людьми. Успокойтесь, такие чувства присущи многим, просто остальные это умеют тщательно скрывать.

8. Вы считаете, что окружающие гораздо счастливее, нежели вы

Люди чувствуют себя подавленными, искренне считая, что окружающие намного успешнее и счастливее их. К сожалению, чувство неудовлетворенности в жизни – это очень распространенная человеческая проблема.

9. Вы считаете, что обязаны избавиться от негативных чувств (гнева, грусти, зависти)

Эти чувства вызывают у вас стыд или вину, и вы не понимаете, как научиться перестать их ощущать. Вы также уверены, что просто обязаны от них избавиться, но страдаете от неумения это сделать.

10. Вы считаете себя ужасным человеком, поскольку мало беспокоитесь о близких

Вы редко общаетесь с родственниками и родителями, и считаете, что у вас самого плохо развит родительский инстинкт, потому что вы слишком мало делаете для близких и не понимаете, что такое традиционные семейные ценности.

11. Вас посещали мысли о самоубийстве

Такие предательские мысли (в отличие от намерений и планирования) не означают, что вы на самом деле к этому склонны. Многие люди об этом думают в какой-либо депрессивный период своей жизни.

12. Вам кажется, что вас все игнорируют

Вы считаете, что у окружающих отличная социальная жизнь и масса развлечений, а вас все оставили на обочине, активно игнорируют и вообще полностью позабыли.

13. Вы считаете, что никто не в состоянии понять, что вы ощущаете

Это человеческая природа: когда вы что-то переживаете, вы сразу же отдаляетесь от других, считая свои страдания уникальными и непонятными для окружающих людей.

14. Вы держите свои мысли и чувства при себе

Многим людям очень сложно принять их собственную ценность – и, как результат, они чувствуют себя некомфортно, пытаясь озвучивать свои мысли, поскольку уверены, что никому до них нет дела.

15. Вы ощущаете себя абсолютно одиноким

Как ни странно, но очень многие уверены, что они одиноки в своем одиночестве. Это ощущение – одно из самых сложных человеческих переживаний, но большинство из нас с ним обязательно сталкивается в какой-либо момент жизни.

Текст: Flytothesky.ru