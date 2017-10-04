10 трудных вопросов к себе, когда вы хотите закончить с отношениями

Плохая коммуникация и отсутствие взаимосвязи являются двумя основными «ингредиентами», создающими проблемы у пары. Вы понимаете, что отношения не работают и хотите уйти, но мучаетесь сожалениями и чувством вины. Прежде чем вы примете это судьбоносное решение, задайте себе несколько трудных вопросов. Они позволят вам подумать о том, чего вы действительно хотите от жизни.





1. Счастлив(а) ли я большую часть времени?

У всех нас бывают проблемы в отношениях, но ни один из партнеров не должен чувствовать себя несчастным и обделенным. Вы должны обсудить этот момент, чтобы состояния недовольства не стало привычным образом жизни.

2. Улучшают ли меня эти отношения?

Вопрос, который немногие из нас задают себе, а в большинстве случаев даже не могут найти на него ответ. Итак, мотивирует ли вас партнер к улучшениям или, напротив, всячески принижает и тянет вниз? Учитываются ли ваши потребности? Сбываются ли ваши мечты?

3. Есть ли у меня время для работы над отношениями?

Современные люди, как правило, весьма заняты, потому отношения нередко отходят на задний план, уступая место работе, спорту, друзьям. Однако партнерам нужно время друг для друга, поэтому спросите себя, действительно ли вы его выделяете в достаточном количестве?

4. Есть ли у вас общие планы и мечты?

Если вы движетесь в одном направлении, у вас будут совместные цели и мечты. А когда курс движения у партнеров разный, то ничего общего у них обычно не бывает. Конечно, у вас могут быть и свои личные планы, но на каком-то уровне они обязательно должны пересекаться.

5. Есть ли у меня сожаления?

Это сожаления не о прошлых поступках, а о будущем в целом. Как вы будете себя чувствовать в аналогичной ситуации, скажем, через год, если ничего не изменится? Захотите ли измениться вы? Жить с постоянными сожалениями очень мучительно, поэтому спросите себя сегодня, можете ли вы внести эти изменения или лучше принять решение сейчас, не дожидаясь следующего года.

6. Как часто я смеюсь?

Смех – это ключ к любым отношениям. Вы смеетесь больше, чем спорите? Спросите себя, сколько раз в неделю вы смеетесь и сколько конфликтуете? Это может стать для вас настоящим открытием, ведь отношения должны приносить не неприятности, а радость.

7. Чем я жертвую сейчас?

Вы чувствуете, что вас используют? Похожи ли отношения больше на бремя, чем на удовольствие? Вы постоянно даете и не получаете ничего или очень мало взамен? Это тоже очень характерный и красноречивый аспект.

8. Я люблю человека или только созданный мною образ?

Многие из нас создают именно образ. Вы просто ждете, когда этот человек трансформируется в того человека, которого вы себе придумали? Вы убеждаете себя, что когда-нибудь это произойдет. Но если ваш партнер не хочет вносить какие-либо изменения, ничего, соответственно, не изменится. Будьте честны и скажите себе правду.

9. Приносят ли отношения какой-либо смысл в мою жизнь?

Какой будет жизнь без них? Будете ли вы счастливее? Делает ли партнер вашу жизнь более яркой и насыщенной, или вы чувствуете себя обессилевшим и загнанным в угол человеком?

10. Будет ли мне лучше одному (одной)?

Самый сложный вопрос из всех, но он действительно нуждается в ответе. Вы уже увидели некоторые реалии, а значит настало время принять решение самостоятельно.

Любые отношения требуют труда и терпения, и все начинается с вас. У всех бывают трудные времена и периоды отчаяния, но если ваш союз не работает, значит нужно думать о своем благополучии и душевном равновесии.

Текст: Flytothesky.ru