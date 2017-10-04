Самые ревнивые знаки зодиака: от большей степени к меньшей

Знакома ли вам ревность, и насколько вы поддаетесь этому разрушительному и пренеприятному чувству? Что может об этом сказать ваш зодиакальный знак с учетом, конечно же, ваших черт характера и темперамента?





1. Скорпион

Вы человек ядовитый и никогда не упустите возможность ужалить партнера, поскольку ревность и подозрительность, похоже, родились вместе с вами. Вы всегда преследуете свою вторую половину, постоянно интересуясь её местонахождением. Шпионаж и регулярные обвинения – это ваши привычные действия в отношениях. Если бы вы могли, вы бы вмонтировали партнеру под кожу чип для постоянной слежки за ним.

2. Дева

На фоне своей неуверенности вы ведете себя докучливо любопытно и только подталкиваете партнера к вранью и измене. Что бы он не делал, вы все равно будете обвинять его во всех грехах. Фактически вы заставляете человека рядом с вами задыхаться в клетке. Если вы не возьмете себя в руки, ваша ревность все испортит.

3. Лев

Ваше раздутое эго не позволяет вам открыто ревновать, но под уверенным и грозным имиджем льва прячется дрожащий маленький котенок. В тот момент, когда у вас возникают какие-то подозрения (даже необоснованные), вы начинаете сходить с ума от ревности и яростно рычать.

4. Овен

Ваша поверхностная бравада маскирует глубокую неуверенность в любовных отношениях. И это не поведение вашего партнера, которое вызывает ревность – это ваши собственные комплексы. Вы начинаете задаваться вопросом, в чем проблема? Ваш лишний вес? Неудачная прическа? Недостаточно высокая зарплата? Вы не будете обвинять партнера, вы будете мучить и съедать себя в первую очередь.

5. Близнецы

Ваша совесть побуждает вас к ревности, поскольку сами вы не без греха. Вы знаете то, что вы делали за спиной своего партнера, поэтому, когда вы ревнуете, это не что иное, как проецирование – вы считаете, что он тоже способен на неблаговидные поступки по отношению к вам. Чем сильнее вы ревнуете, тем больше сами испытываете вину.

6. Весы

Вы очень ревнивы, но также боитесь конфликта, поэтому вы будете демонстрировать ревность в небольших пассивно-агрессивных комментариях: «Почему ты думаешь, что эта девушка симпатичная? Тебе нужно проверить свое зрение». Вы также понимаете, что проявление ревности можно рассматривать как признак слабости, поэтому усиленно сдерживаете себя.

7. Козерог

Вы не задаете вопросы, потому что не хотите слышать ответы. Вы подозреваете, но не обвиняете. Вы можете очень ревновать, но вы никогда этого не покажете. Вместо этого вы мучаетесь и носите все в себе, надеясь, что ваш партнер не поддастся никаким искушениям.

8. Телец

Вы по своей природе очень преданны, но ваша ошибка – ожидать, что все остальные будут такими же преданными, как и вы. Ваш партнер должен дать вам реальную причину для подозрений, потому что специально выискивать «следы преступления» вы не станете. Но если обман будет слишком очевидным, вы даже не взорветесь в приступе ревности – вы просто уйдете и сожжете за собой все мосты.

9. Стрелец

Вы не склонны к ревности, но вы не склонны и к прощению, если кто-то дает вам основания ревновать. Вы отлично понимаете, какая это пощечина и удар по самолюбию. Вы также не хотите показывать то, что можете и умеете ревновать. Но когда у вас есть веская причина, то отношения закончены.

10. Рак

Для вас любовь слепа, поэтому вы почти никогда не замечаете, когда вас обманывают. Но если вы неожиданно узнаете, что ваш партнер вас предал, вы никогда его не простите. Он принял вашу любовь как нечто должное, поэтому вы эту свою любовь у него заберете.

11. Водолей

Вы любите флиртовать и даже ухитряетесь заводить несколько романов одновременно. Но аналогичное поведение партнера приводит вас в тихое бешенство. Вам нравится думать о себе как об открытом и терпимом человеке, но в душе это совсем не так. Как только становится невозможным отрицать, что ваш партнер вам изменяет, вы немедленно прекратите все контакты с ним.

12. Рыбы

Вы считаете ревность отвратительным качеством, поскольку вы слишком понимающий человек, склонный оправдывать всё. Чаще всего вы даже обвиняете себя, а не своего партнера. К сожалению, люди этим пользуются, поэтому они с большей вероятностью обманут и предадут вас, чем любой другой знак – вы ведь все равно всегда поймете и простите.

Текст: Flytothesky.ru