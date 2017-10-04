Первое, что вы увидите на этой картинке, отображает вашу личность

Только один взгляд на картинку может сказать очень многое…

Реляционная психология говорит о том, что у всех нас есть определенные повторяющиеся шаблоны, которые отражают наши уникальные личные истории, конфликты и способы взаимоотношения с миром». Иными словами, все мы постоянно и неосознанно подвергаемся влиянию окружающих нас людей и вещей. В результате каждый из нас развивает свои собственные (опять-таки неосознанные) шаблоны восприятия мира, которые развивают и даже иногда меняют наши личностные качества. Реляционные тесты могут довольно точно описать ваш тип личности, базируясь на том, что вы увидите на картинке, где множество изображений объединены в одно. Для начала взгляните на эту картинку. Как только ваш глаз «зацепит» первое изображение, прокрутите дальше, чтобы узнать, как это вас характеризует.





1. Лошадь

Лошади символизируют движущую силу жизни, которая побуждает вас следовать вашей страсти. Они также являются признаком того, что вы способны поддерживать равновесие между своими инстинктами и социальными навыками. Кроме того, вам присуща мощная сексуальная энергия и любовь к сильным впечатлениям.

2. Петух

Если вы первым заметили петуха, то вы человек яркий и любящий проявлять себя по максимуму, но в вас нет задиристости и агрессивности этой птицы. Кстати, китайцы очень ценят петуха за воплощение пяти добродетелей: гражданской ответственности, супружеской верности, мужества, доброты и уверенности в себе.

3. Краб

Краб напоминает вам о нескольких вещах: вы не можете всегда идти прямым путем для достижения своих целей, и вы должны быть готовы сделать шаг в сторону, чтобы рассмотреть новые перспективы. Это жизненно важно для вашего роста. Кроме того, вам иногда необходимо побыть в одиночестве, чтобы поразмышлять, когда и куда двигаться дальше. Вы человек сдержанный, чувствительный и любящий распоряжаться своим временем с умом.

4. Богомол

Если вы увидели богомола, значит у вас есть огромная потребность в мире, спокойствии и гармонии. Вы бываете потрясены хаосом и шумом внешнего мира, потому часто возвращаетесь к своей мудрой внутренней истине. У вас есть сила и мотивация, чтобы научиться жить в том темпе, который лучше всего подходит именно вам. Вы также умны и проницательны, чтобы при необходимости принимать быстрые решения.

5. Волк

Волк напоминает вам, что даже будучи цивилизованным существом, вы должны прислушиваться к сигналам вашего дикого внутреннего духа. Вы умный и высокоорганизованный человек, который понимает баланс между гармонией и дисциплиной. Вы также обладаете способностью быстро устанавливать эмоциональные связи с окружающими. В худшем своем проявлении вы можете стать жестким и очень конкурентным человеком.

6. Собака

Если вы заметили собаку, то вы, вероятно, нуждаетесь в напоминании о том, как важно быть добрым, верным и искренним. В вас присутствует сильный дух и способность к эмпатии. А еще вы постоянно служите и помогаете другим, стараясь сделать их жизнь чище и лучше.

7. Орел

Вам нужно снова настроиться на свой духовный путь и научиться слышать свое сердце, чтобы взлететь на своем пути к намеченной цели. Вы свободны, как воздух, твердо стоите на земле и подпитываетесь стихией воды. Вы – тот человек, который способен прилагать большие усилия, необходимые для внутреннего роста в реалиях повседневной жизни.

8. Бабочка

Вы умеете безболезненно проходить через этап перемен, зная, что это часть вашего развития. Вы принимаете вещи такими, какие они есть, не пытаясь ничего переделать под себя. Вы заметный и необыкновенный человек и приносите радость всем, кому посчастливилось с вами встретиться.

9. Голубь

Голубь – это вечный символ мира, поэтому, если вы его заметили первым, то это значит, что иногда лучший способ достичь того, чего вы хотите в этом мире, – это расправить крылья и отдаться воле ветра, несущего вас туда, куда нужно. Вы очень деликатный человек, предпочитающий отдавать, нежели брать. Однако будьте осторожны, чтобы вас не начали использовать другие.

Текст: Flytothesky.ru