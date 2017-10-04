8 советов для тех, кто хочет изменить свою жизнь

Ритм современной жизни, дополненный регулярно возникающими стрессовыми ситуациями, способен кого угодно загнать в тупик. Практически каждый пребывал в состоянии, когда кажется, что все потеряно, и выхода из сложившейся ситуации просто нет. Если вы пришли к осознанию того, что ваша жизнь вас абсолютно не устраивает, вы чувствуете невероятную моральную и физическую усталость, а такие понятия, как вдохновение и мотивация, давно забыты и остались в прошлом, тогда эта статья именно для вас. В ней вы найдете рекомендации, которые помогут выбраться из того угла, в который вас загнала жизнь.





1. Качественный сон

Наш организм можно сравнить с невероятно сложным механизмом, который приходит в негодность, когда за ним плохо ухаживают. После работы вы выключаете свой ноутбук, давая ему время для «отдыха». Также стоит поступать и со своим телом, предоставляя ему возможность восстановить силы. Качественный сон — это важнейшее условие отличного самочувствия и высокой продуктивности во время рабочего процесса.

2. Здоровый рацион

Сбалансированное питание — еще один важный шаг на пути к физическому и психическому здоровью. Естественно, что на выработку этой полезной привычки потребуется время. Необходимо перейти от обычного утоления голода первыми попавшимися продуктами к осознанному приему пищи. Правильное питание благотворно сказывается на самочувствии, дарит заряд бодрости и энергии, повышает стрессоустойчивость, а также помогает похудеть на несколько килограммов, добавив уверенности в себе.

3. Физическая активность

Многочисленные исследования демонстрируют нам, что регулярные занятия фитнесом не только помогают поддерживать тело и мышцы в тонусе, но и улучшают мыслительные процессы. Физическая активность поднимает настроение и является отличным инструментом в борьбе со стрессом. Если ваша физическая подготовка оставляет желать лучшего, тогда отличным стартом станет обычная утренняя зарядка. Постепенно увеличивайте время занятий фитнесом, пока они не превратятся в полноценные тренировки.

4. Новый опыт

Грамотный подход к организации процесса обучения или освоению новых навыков способен подарить массу новых впечатлений и радостных эмоций. Новый опыт может встряхнуть вас и изменить взгляды на жизнь, мотивировать на достижение невероятных целей. Запишитесь на курсы или освойте интересное хобби, заставьте свой мозг хорошо поработать. Все это наполнит вашу жизнь новыми впечатлениями, сделает ее более красочной.

5. Окружение, мотивирующее к действию

Вещи, окружающие нас, оказывают непосредственное влияние на нашу жизнь. Поэтому если вы хотите что-то в ней изменить, начните с обстановки и людей, представляющих ваш круг общения. Начните больше времени проводить с людьми, вдохновляющими вас на свершения, и максимально ограничьте связи с теми, кто тянет вас вниз.

6. Награда за хорошую работу

В погоне за высокой продуктивностью и желанием выполнить максимальное количество задач не забывайте делать перерывы и просто наслаждаться жизнью. Если все свободное время посвящать рабочим делам, то это может истощить вас и вогнать в состояние депрессии. Поэтому регулярно делайте то, что приносит вам радость. Например, сходите на шопинг, порадуйте себя чем-нибудь вкусным во время обеденного перерыва, проведите выходные на природе или посвятите целый день просмотру любимого сериала. Каждый пункт в этом списке не является очередным шагом к достижению цели. Однако все это не менее важно, так как делает нас счастливыми.

7. Дневник

Такая простая привычка, как ведение личного дневника, способна принести огромную пользу. Описывая свои чувства на бумаге, вы избавляетесь от эмоционального перенапряжения, вызванного стрессовыми ситуациями. В дневнике можно делиться своими планами и целями на будущее, вносить интересные идеи либо мысли, к которым можно возвращаться за вдохновением и мотивацией. Необязательно делать записи в дневнике ежедневно. Важно не количество времени, которое вы тратите на данную привычку, а сам процесс.

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8. Медитация

Стресс — это огромная проблема для представителя современного социума, негативно влияющая как на психику, так и на физическое состояние. Медитация — это эффективный и научно доказанный способ борьбы с негативными эмоциями. Люди, регулярно посвящающие время медитативным практикам, гораздо лучше справляются со стрессовыми ситуациями. Достаточно всего пяти минут в день, чтобы заметить положительные изменения в своем настроении и самочувствии.

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Текст: Flytothesky.ru