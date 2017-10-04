В наше время все больше женщин наставляют рога своим супругам. Причины женской измены для большинства представителей сильного пола остаются непонятными. Мужчины ссылаются на капризность и неблагодарность дам, которые привыкли только брать, а не отдавать. Однако психологи утверждают, что женщины крайне редко идут на измену просто так. В большинстве случаев на это их толкают обиды или обстоятельства. Виноваты ли в женских изменах мужчины или всему причиной современные нравственные ценности?





Женские измены все же встречаются гораздо реже, чем мужские. Их причины также более весомые, чем у представителей сильного пола. Мужчина – охотник, он привык всегда видеть цель и добиваться ее любыми средствами. Он редко думает о последствиях. Захотел – соблазнил, а затем забыл. Мужчины чаще всего изменят просто ради секса, но женщины делают это ради определенного результата. В этом и заключается разница между мужской и женской неверностью.

Разлад в семье

Это самая распространенная причина женской измены. Чаще всего подобное происходит во время семейного кризиса. Хорошо, если у женщины есть отдушина – любимая работа, друзья, интересное хобби. Таким образом она может «изменять» семье, проводя время интересно и с пользой. Это может помочь пережить кризис и даже реанимировать отношения. Другое дело – физическая измена. К ней женщина прибегает, когда в ее жизни нет ни единого лучика света. Если и дома проблемы, и работа невыносимая, и отдохнуть нормально нельзя, тогда остается только искать любовника…

Как правило, жене не нужна измена как такова. Она изменяет для того, чтобы разрядить обстановку и в объятьях другого мужчины забыть о жизненной рутине. В данном случае женщина будет делать все возможное, чтобы скрыть свою внебрачную связь. Но иногда с помощью измены жена добивается развода и надеется на лучшую жизнь с новым избранником.

Невнимание супруга

Многие замужние женщины жалуются, что после свадьбы любимый мужчина перестает заботиться и делать комплименты. Супруг с головой уходит в работу, и жене кажется, что он стал к ней равнодушным. На самом деле, он просто выполняет свою естественную роль добытчика. У мужчины много дел и целей, а женщина – лишь часть его жизни. Представительницам слабого пола стоит об этом помнить.

Но одно дело редко общаться с женой по причине занятости, и совсем другое – умышленно игнорировать ее проблемы и чувства. Так делают мужчины-манипуляторы или же те, которые не любят своих женщин и видят в них лишь домработниц. Изменяя таким мужьям, дамы ищут утешения и понимания. Любовник для них – это родственная душа, нежный романтик, благородный герой. Чужого мужчину так воспринимать гораздо проще, ведь общение с ним происходит в романтической обстановке, а запретные отношения не портит быт. Новый возлюбленный предстает в положительной свете, в то время как муж уже успел раскрыть все свои недостатки.

Сексуальная неудовлетворенность

Эта причина имеет место гораздо реже, чем две предыдущих, но все же находятся такие женщины, для которых их интимная жизнь очень важна. Хороший секс – это не только профилактика женских болезней, но и естественный антидепрессант и неплохое средство для повышения самооценки. Поэтому некоторые женщины не видят ничего плохого в том, чтобы компенсировать неспособность мужа за счет более опытных и способных любовников.

В таком случае психологи рекомендуют супружеской паре обратиться к сексологу. Ведь внебрачные контакты не пойдут на пользу семейным отношениям. Рано или поздно по этой причине брак может разрушиться.

Месть

Нередко измена жены – это способ задеть гордость мужчины. Жена находит любовника в ответ на то, что муж стал изменять ей. В этом случае нет смысла скрывать отношения с другим мужчиной. Женщина всей душой желает, чтобы супруг как можно раньше узнал о ее неверности. Иногда таким способом жена пытается вызвать ревность и заставить обратить на себя внимание. Она надеется, что супруг изменится, станет более внимательным и будет бояться ее потерять.

Мужчины переживают женскую измену действительно тяжело. И причина кроется не в пламенных чувствах к жене, а, скорее, в уязвленном самолюбии. Изменила? Мне? Как она могла? Такие мысли мучают мужчин независимо от того, была ли измена с их стороны или нет. Ведь все представители сильного пола в какой-то мере собственники и не желают делить свою собственность с кем-то еще.

Новая влюбленность

Женщинам свойственно стремиться к идеалу, но не всем удается встретить принца на белом коне. Спустя некоторое время после свадьбы жена осознает, что рядом с ней не сказочный герой, а обычный человек с кучей недостатков. Открываются глаза на реальные вещи, а иллюзии рушатся. Но всегда хочется романтики и новых впечатлений. Если жена платонически влюбилась в сексапильного певца или актера с женских сериалов – это еще полбеды. Но сердцу не прикажешь. Может случиться и так, что однажды она встретит своего героя в реальной жизни и влюбится в него без памяти.

В женской измене почти всегда виноваты оба супруга. Но вернуть любовь и взаимопонимание после измены жены гораздо легче, если причина кроется в муже. Женщина любую измену пропускает через душу. Поэтому мужу нужно сделать все, чтобы снова завладеет ее душой и потеснить оттуда соперников.

Текст: Flytothesky.ru