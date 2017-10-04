7 напоминаний о внутренней силе человеку, который отчаялся

Вы никогда не будете идти по тому же пути, что и ваш сосед или родственник. У каждого из нас своя ноша. И это нормально. Вы не должны сравнивать себя с кем-то, недооценивать себя и думать, что вы недостаточно сильны, чтобы пережить сложный период в своей жизни. Просто напомните себе о некоторых вещах, которые позволят вам взять себя в руки.





1. Вы уникальны

Ваш путь и ваша история совершенно уникальны на фоне всего остального мира. Разрешите себе прочувствовать, что вы сейчас на самом деле чувствуете, принять это и отпустить. Не оглядывайтесь по сторонам и не сравнивайте свой опыт с чужим опытом. Вы – это вы, и независимо от того, с чем вы сталкиваетесь, вы навсегда останетесь этим человеком. И этот человек силен. Этот человек решителен, и он справится.

2. То, что происходит с вами, не является вашей характеристикой как личности

Ваше текущее состояние отчаяния – это не ярлык и не «черная метка». Все то, что сейчас происходит в вашей жизни, никак вас не определяет и не характеризует. Вы можете, и вы встанете. Позвольте трудным моментам вашей жизни сформировать, изменить и улучшить вас.

3. Завтра – новый день

Независимо от того, что произошло сегодня, завтра – новый день. Новый шанс. Новое начало. И вы можете выбрать: тащить ли в новый день вчерашнюю боль или начать все с нового листа. Вы можете принять решение быть позитивным и снова обрести надежду. Вы можете напомнить себе обо всем, что вы пережили, и сколько вы приобрели, а не потеряли. Добро пожаловать в этот новый день!

4. У вас хватит сил все преодолеть

В трудный период легко пасть духом, поверить в свою слабость и бессилие перед лицом текущих обстоятельств, считая, что все это вне вашего контроля. Успокойтесь по поводу того, что вы действительно не можете изменить, и попробуйте поверить в лучшие дни. У вас есть силы все это преодолеть. Делайте небольшие шаги. Начните с улыбки. Глубоко вдохните и верьте.

5. Вы не один

Вокруг вас обязательно есть люди, готовые подставить вам свое плечо или просто хотя бы ободрить добрым словом. Никогда не нужно чувствовать, что вы в одиночестве. Вас действительно любят, и при поддержке окружающих вас людей вы снова обретете крылья.

6. С каждым днем вы снова становитесь самим собой

Не позволяйте неудачам формировать ваше видение самого себя. Да, вы упадете еще не раз. Да, вы потерпите неудачу. Да, вы будете плакать над расставаниями и время от времени чувствовать себя опустошенным. Но с каждой царапиной и ушибом, с каждой ошибкой и слезинкой вы будете становиться только еще более лучшей и усовершенствованной версией самого себя. Поверьте в свои силы!

7. Нечего бояться.

Не позволяйте неизвестному управлять вами. Вы очень многого не можете ни предсказать, ни предотвратить. И вместо того, чтобы колебаться и трусить, позвольте себе быть смелым. Не стоит становиться жертвой боли и трудностей. Темные дни не должны превращать вас в перепуганного человека. Да, жизнь бросает вам вызов, но разве вы с ним не справитесь?

Текст: Flytothesky.ru