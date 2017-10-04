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Самое опасное космическое явление

05.10.2017 19:54 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Космическое пространство наполнено различными чудесами… Нет, правда! Вы только вдумайтесь: планеты, обладающие различными свойствами, вращаются вокруг огромного светящегося шара. Звучит просто невероятно. Многие физические законы в космосе протекают совершенно необъяснимо. Ученым остается только наблюдать со стороны, фиксировать данные и делать какие-то выводы, которые не всегда соответствуют общепринятой физике. В данном видеоролике вы узнаете об опаснейшем космическом явлении.Самое опасное космическое явление

 
 
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Космическое пространство наполнено различными чудесами… Нет, правда! Вы только вдумайтесь: планеты, обладающие различными свойствами, вращаются вокруг...

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