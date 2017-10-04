Космическое пространство наполнено различными чудесами… Нет, правда! Вы только вдумайтесь: планеты, обладающие различными свойствами, вращаются вокруг огромного светящегося шара. Звучит просто невероятно. Многие физические законы в космосе протекают совершенно необъяснимо. Ученым остается только наблюдать со стороны, фиксировать данные и делать какие-то выводы, которые не всегда соответствуют общепринятой физике. В данном видеоролике вы узнаете об опаснейшем космическом явлении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самое опасное космическое явление Космическое пространство наполнено различными чудесами… Нет, правда! Вы только вдумайтесь: планеты, обладающие различными свойствами, вращаются вокруг...