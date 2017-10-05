6 причин, почему тревожные люди могут стать для вас лучшими друзьями

Обычно мы сторонимся беспокойных и нервных людей, которые всегда находятся в состоянии тревоги или просто пессимистично взирают на мир. Тем не менее, из них, оказывается, могут получиться идеальные друзья. Как? – спросите вы. Вот минимум шесть причин.





1. Они понимают ваше молчание

Иногда нам нужен человек, который может сидеть с нами в тишине, чтобы мы не чувствовали себя одинокими. Они умеют сидеть молча. Вы можете позвонить им в 3 часа ночи и заявить: «Эй, мне нужно поговорить, но я не знаю, что сказать». И они все равно будут слушать вас. Они умеют слушать молчание. Они могут подождать несколько часов, пока вы не начнете что-то произносить. Они будут слушать ваше молчание столько, сколько нужно.

2. Когда вы говорите, что с вами не все в порядке, они вас слышат и серьезно это воспринимают

Потому что, честно говоря, не все кричат вслух о своих проблемах в тяжелый период. Беспокойные люди всегда верят вам, когда вы говорите, что вы не в порядке. Вы можете рассказать им о своих бедах за чашечкой кофе. Вы можете рассказать им о своей боли и дискомфорте. В любое время, независимо от ситуации, и они всегда будут вам верить.

3. Они преданны

Они понимают, что значит быть отброшенным, отодвинутым в сторону и отвергнутым. Они всегда будут прикрывать вам спину, если вы этого захотите. Они не отвернутся от вас, несмотря на душевный хаос, в котором вы находитесь. У них может быть их собственная неуверенность в себе, но когда вы подружитесь с ними, вы будете защищены. Они будут сражаться за вас и охранять ваше благополучие гораздо больше, чем свое собственное.

4. Они всегда готовы к худшему

Беспокойные люди запрограммированы таким образом, что они привыкли наблюдать, слушать и делать выводы – потому редко что-то проходит мимо них, и они готовы к самым плохим вариантам. Вот почему они могут перечислить несколько причин, почему ваш партнер обманул вас или почему ваш лучший друг не хочет с вами больше общаться. Они видят все, и они все понимают. И когда вы спросите их совета, у них всегда будет ответ.

5. Они знают, как вы себя ощущаете

Лучшая дружба в мире – это когда у вас есть кто-то, кто чувствует и знает, как вас утешить. Беспокойные и тревожные люди знают, когда вам нужно общение и когда вы хотите побыть в одиночестве. Они не всегда понимают свои чувства, но они безошибочно понимают ваши. Не удивляйтесь, когда они появятся на вашем пороге после того, как вы соврали им, что у вас все в порядке.

6. Они не откажутся от вас

Даже когда вы изолируете себя, выстроив вокруг кирпичные стены, они все равно придут на выручку. Почему? Потому что они не хотят, чтобы вы чувствовали себя плохо. В их жизни были люди, бросившие их на полпути, и они не хотят, чтобы вы проходили через то, через что прошли они. Поэтому поговорите с ними. Скажите им, что вы сломлены, и они найдут вам десять причин, почему вы не должны сдаваться.

Беспокойный и раздражительный человек – это тот друг, которого вы запомните на всю оставшуюся жизнь. Он, как правило, входит в вашу жизнь, когда вы пребываете в своем самом мрачном состоянии. Он обычно не нуждается в каком-либо разрешении быть вашим другом, но он всегда будет рядом.

Текст: Flytothesky.ru