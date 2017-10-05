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TravelBlog: Как обманывают туристов в Египте
06.10.2017 14:28 — Калейдоскоп | Flytothesky
Если вы планируете путешествие в Египет, то вам будет полезно узнать о том, как обманывают туристов в этой стране. Это поможет сэкономить уйму денег. За последнее время поток туристов в Египте очень сильно снизился. А это бьет по финансам всех сфер бизнеса. Что с этим делать? Научиться доставать из наивных туристов еще больше денег. Об этом мы и поговорим в этом видео. Удачных вам путешествий!
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Если вы планируете путешествие в Египет, то вам будет полезно узнать о том, как обманывают туристов в этой стране. Это поможет сэкономить уйму денег. За последнее...
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