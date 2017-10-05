ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

TravelBlog: Как обманывают туристов в Египте

06.10.2017 14:28 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Если вы планируете путешествие в Египет, то вам будет полезно узнать о том, как обманывают туристов в этой стране. Это поможет сэкономить уйму денег. За последнее время поток туристов в Египте очень сильно снизился. А это бьет по финансам всех сфер бизнеса. Что с этим делать? Научиться доставать из наивных туристов еще больше денег. Об этом мы и поговорим в этом видео. Удачных вам путешествий!

Всегда ваш, Энди

<div class= 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы планируете путешествие в Египет, то вам будет полезно узнать о том, как обманывают туристов в этой стране. Это поможет сэкономить уйму денег. За последнее...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
4 самых мстительных знака зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика