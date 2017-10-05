10 самых необычных глубоководных существ

Экстремальные условия подводных глубин привели к эволюции многих живых организмов и, как результат, к их причудливым формам и характеристикам, которые выглядят весьма диковинно в наших глазах.

1. Полосатая зубатка





Она в основном встречается на восточном и западном побережьях Атлантики и очень любит холодные глубинные воды. Поскольку полосатые зубатки живут при температурах, близких к замерзанию, они могут сами вырабатывать свой естественный антифриз, чтобы поддерживать кровообращение.

2. Морской черт





Самцы этой рыбы значительно меньше по размеру, чем самки, и у них нет биолюминесцентной «приманки» надо ртом. Когда самец находит самку, он впивается в её тело острыми зубами и постепенно сливается с её кожей и кровью. У него рассасываются глаза и все внутренние органы, кроме семенников. Обычно к одной самке прикрепляются шесть и более «мужей».

3. Кальмар-вампир

Это маленький головоногий моллюск длиной до 30 см, живущий в глубинах тропических океанов. Всякий раз, когда возникает угроза, кальмар принимает позу «тыквы» или «ананаса». Он увеличивается в размерах и буквально выворачивается наизнанку, а все его тело маскируется с помощью люминесценции. Если в схватке с врагом адский кальмар теряет щупальца, они потом отрастают заново.

4. Мягкотелая китоподобная рыба





Эта рыба живет на глубине от 1000 до 4000 м. У самок гибкие желудки и длинные челюсти, позволяющие им поедать добычу, которая крупнее их. А вот самцы, достигнувшие зрелости, в буквальном смысле закрывают рот и перестают есть. Со временем у самца исчезает желудок и пищевод, и он использует все питательные вещества от предыдущих «блюд», чтобы вырастить массивную печень, которая будет его поддерживать до конца жизни.

5. Рыба-капля





Рыба-капля живет на глубинах от 600 до 1200 м, и она «оснащена» двумя, наполненными газом пузырями, которые поддерживают её плавучесть. Это помогает им держаться на глубине, не тратя энергию на плавание. Когда рыба-капля поднимается выше к поверхности, её тело «сдувается», и она превращается в обычную костлявую на вид рыбку.

6. Куликоротый угорь





У угря-нитки очень тонкое тело длиной до 1,5 м, состоящее из 750 позвонков; это больше, чем у любого другого животного на Земле. Однако такое изящное строение в процессе эволюции «сдвинуло» анус угря к горлу. Визуально его отличительной особенностью также является рот, который схож с клювом кулика. А еще у угря-нитки непропорционально большие глаза по сравнению с телом.

7. Опистопрокт

У опистопрокта или рыбы-призрака огромные и выпуклые глаза-телескопы, смотрящие вверх или вперед. В дополнение к такому превосходному зрению, у этой рыбы прозрачная куполообразная голова, которая позволяет глазам аккумулировать еще больше света.

8. Большерот





Пеликановидный угорь или большерот, как можно понять из названия, обладает характерным ртом, составляющим почти четверть всей его длины и очень напоминающий клюв пеликана. По мере созревания обонятельные органы самцов увеличиваются для обнаружения самок, а зубы и челюсти атрофируются.

9. Пугапорцинус





Этот червь размером с орех-фундук живет на глубинах от 875 до 1200 м, где уровень кислорода чрезвычайно низок. Его тело сегментировано, как и у всех червей, но два средних сегмента самые крупные, благодаря которым пугапорцинус получил название «летающие ягодицы». Червь выпускает облака слизи для захвата частиц пищи, а затем всасывает их в рот и переваривает.

10. Фронима





Фронима встречается во всех океанах мира, за исключением полярных регионов. Самки этого ракообразного вида обычно выдалбливают из сальп (морских существ из рода оболочников) внутренности, съедают их, а затем используют такие «бочонки» в качестве колясок для своего потомства.

Текст: Flytothesky.ru