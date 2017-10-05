8 признаков анемии, на которые вам стоит обратить внимание

Одна из проблем в диагностировании анемии заключается в том, что её симптомы довольно распространены и расплывчаты: усталость, слабость, снижение умственной деятельности. Кроме того, люди нередко эти симптомы просто игнорируют. Итак, железодефицитная анемия является одной из наиболее распространенных форм не особо заметной болезни, когда вашему телу не хватает железа для производства здоровых эритроцитов. А это означает, что любая кровопотеря может вызвать осложнения. На какие признаки стоит обратить внимание и насторожиться?





1. Утомляемость

Основным симптомом всех видов анемии является утомляемость. Она возникает потому, что вашему организму не хватает красных кровяных телец, чтобы переносить кислород по телу. Люди, страдающие анемией, часто говорят о том, что они чувствуют себя уставшими круглосуточно.

2. Бледные мембраны

Слизистая оболочка глаз является ярким показателем анемии. Посмотрите на внутреннюю часть нижнего века, слегка оттянув его. Это область, наполненная кровеносными сосудами, и если она выглядит очень бледно, это может быть признаком того, что ваше кровоснабжение нарушено.

3. Одышка

Большинство людей с анемией ведут сидячий образ жизни – во время физической активности они сразу ощущают одышку, поскольку кровь не может поставлять кислород, необходимый организму. Таким образом, человек начинает рефлекторно быстро и глубоко дышать, чтобы попытаться увеличить количество кислорода в крови. Следовательно, если краткий подъем вверх по лестнице заставляет вас задыхаться, или если вы чувствуете, что не можете перевести дыхание после простого упражнения, это признак того, что ваше тело недополучает кислород из-за нехватки эритроцитов. Кстати, помимо одышки обратите внимание и на головокружение.

4. Беспокойство

Если вы страдаете от тревожных состояний с симптомом в виде учащенного сердцебиения, то это может быть признаком анемии. Причина в том, что ваша кровь прокачивается все сильнее и быстрее, пытаясь получить больше кислорода. В результате вас настигает ощущение тревожности без каких-либо тревожных мыслей.

5. Онемение

При нехватке крови для всего тела, организм может начать использовать кровь, которая предназначена для конечностей, чтобы пополнить её запасы в других частях. Это означает, что ваши руки и ноги начинают неметь.

6. Головные боли

Головная боль сама по себе нередко указывает на анемию, тем более, если после болеутоляющих средств не наступает облегчения. Такие боли, в сочетании с другими симптомами, тоже могут быть признаком того, что ваше тело не получает достаточного количества кислорода, а потому страдает кровоснабжение.

7. Болезненные или нерегулярные менструации

У женщин железодефицитная анемия может быть спровоцирована миомой матки, которая также часто является причиной чрезвычайно болезненных менструаций. А если они еще и сопровождаются не менее болезненными судорогами, то вам необходимо обратиться к врачу.

8. Затуманенное сознание

Некоторые люди называют это состояние «кашей в мозгах», когда у них появляется ощущение, что все мысли спутаны. Происходит это из-за того, что низкий уровень железа может влиять на продуктивность, работу мозга и способность концентрироваться.

Текст: Flytothesky.ru