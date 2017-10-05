Этот пост с простым секретом «идеального» брака стал вирусным

В чем секрет «идеального» брака? Мама и жена Никки Пеннингтон недавно отпраздновала 11-летнюю годовщину свадьбы со своим мужем Джередом, и их друзья задали Никки этот вопрос. Немного подумав, она ответила: «Господи, если бы они только знали. Нет никакого секрета. Мы даже не ходим на свидания!»

Так в чем же все-таки секрет?

Обдумав этот вопрос еще несколько дней, Никки решил написать пост в Facebook. И её простой и бесхитростный ответ стал вирусным.

«Мы с Джередом вместе еще с тех пор, как были подростками, – пишет она. – После 13 лет совместной жизни и 11 лет брака, люди спросили меня о секрете успешного супружеского союза».





Никки признается, что она обычно смеется, когда её об этом спрашивают. Конечно, она неоднократно слышала распространенные советы типа «Не ложитесь спать обиженными» или «Всегда говорите «я люблю тебя», когда уходите», но все же у Никки есть собственные соображения по этому поводу.

«Знаете ли вы, сколько раз за 11 лет после ссоры Джеред уходил спать на диван, это еще когда у нас не было детей? Знаете ли вы, сколько раз он выходил из дома, не говоря нам, что любит меня и детей? Его способ выразить любовь – это дать мне подольше поспать утром…»

А никакого секрета нет





«Секрет долговременного брака – это вовсе не секрет. Это снова и снова проживать вместе каждый день, даже самый нелегкий день. Это веселиться от души, когда вы молоды, недавно поженились и живете на полуфабрикатах, потому что это единственное, что вы можете себе позволить. Это, когда вы оба не спите всю ночь с вашим первым новорожденным ребенком, вы оба устали, вымотались и просто испуганы, но вы вместе. Это когда вы подсчитываете каждую копейку, чтобы быть в состоянии вместе строить жизнь для своей будущей семьи. Вы должны знать, что ничего не получится идеально, что ваш брак не будет «как в сказке», потому что это не настоящая жизнь. Вам встретится масса препятствий, но вы будете знать, что вы не одиноки, и что ваш партнер стойко шагает рядом с вами. Вы никогда не сможете быть готовы к трудностям и к тому, что в этих самых трудностях нужно во всем поддерживать своего супруга, но вы знаете, что однозначно готовы подставить свое плечо и дать ему передохнуть».

Просто делайте это каждый день

Никки завершает свой пост замечательным советом: «Никогда не останавливайтесь: хоть вы упали вниз или взобрались на вершину. Потому что любая остановка – и вот это как раз не секрет – приведет вас к неудаче».





Постом Никки поделились более 120 тысяч раз. Кроме того, его прокомментировали тысячи молодых пар, которых мотивировали её слова.

Текст: Flytothesky.ru