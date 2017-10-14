Этот парень отфотошопил свои детские фото, чтобы «пообщаться» с собой в детстве

Фотограф из Монреаля Конор Никерсон владеет потрясающей коллекцией своих детских фото, на которые он вставил себя взрослого с помощью Фотошопа.

Совсем недавно Конор поделился своим трогательным проектом в сети Reddit , и его пост стал вирусным. Это серия из 11 фотографий, охватывающая период с 1997 по 2005 год.

«У меня возникла идея сделать этот проект, когда я весной был дома на каникулах, – рассказывает Конор. – Просматривая старые семейные фото, я подумал, как бы это выглядело, если бы я вставил туда себя сегодняшнего».

Конечный результат был, по его словам, «забавной, странной и удивительно интроспективной» серией фото. Как же это выглядит?

Чтобы сделать такие фото, Конору пришлось «перенестись» назад во времени, в конец 90-х





Конор и его юная версия я в яблоневом саду.

«Я собрал все старые шляпы и футболки, которые смог найти»





Конор и его юная версия отмечают день рождения в 1997 году.

«Я сделал все возможное, чтобы вписать себя в те моменты детства, которые я очень смутно помню, если бы не эти фотографии»





Конор и его юная версия еще на одном праздновании дня рождения.

Конор многое узнал о возможностях Фотошопа





Конор и его юная версия вместе играют и поют.

«Проблемой стало совмещение качества новой фотографии с качеством старой! Это связано с размытостью, резкостью и шумом. Мне пришлось потрудиться, чтобы новый вариант выглядел как более старый снимок»





Конор и его юная версия позируют на камеру.

«На работу ушла масса времени, и я многому научился в процессе. Приятно видеть, что люди позитивно восприняли мой проект»





Коллекция действительно потрясающая.

Один из пользователей Reddit спросил Конора, не жутковато ли ему рассматривать такие фото: «Они настолько реалистичны, что это почти как смотреть на привидение»





Конор и его юная версия в солнечный день.

«Видеть окончательный результат определенно немного странно! – ответил Конор. – Но особого шока у меня это не вызывает»





Конор и его юная версия возле воды.

«У меня такое ощущение, что на фото я и моя маленькая версия вдвоем смотримся очень даже хорошо»





Конор и его юная версия в одинаковых костюмах.

Один из пользователей Reddit предложил Конору «вписать» себя в фотографии основных жизненных событий его родителей для следующего проекта. «А это идея!» – отреагировал Конор.





Конор и его юная версия в электричке.

Текст: Flytothesky.ru