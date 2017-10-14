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Этот парень отфотошопил свои детские фото, чтобы «пообщаться» с собой в детстве
14.10.2017 16:14 — Калейдоскоп | Flytothesky
Фотограф из Монреаля
Совсем недавно Конор поделился своим трогательным проектом в сети
«У меня возникла идея сделать этот проект, когда я весной был дома на каникулах, – рассказывает Конор. – Просматривая старые семейные фото, я подумал, как бы это выглядело, если бы я вставил туда себя сегодняшнего».
Конечный результат был, по его словам, «забавной, странной и удивительно интроспективной» серией фото. Как же это выглядит?
Чтобы сделать такие фото, Конору пришлось «перенестись» назад во времени, в конец 90-х
Конор и его юная версия я в яблоневом саду.
«Я собрал все старые шляпы и футболки, которые смог найти»
Конор и его юная версия отмечают день рождения в 1997 году.
«Я сделал все возможное, чтобы вписать себя в те моменты детства, которые я очень смутно помню, если бы не эти фотографии»
Конор и его юная версия еще на одном праздновании дня рождения.
Конор многое узнал о возможностях Фотошопа
Конор и его юная версия вместе играют и поют.
«Проблемой стало совмещение качества новой фотографии с качеством старой! Это связано с размытостью, резкостью и шумом. Мне пришлось потрудиться, чтобы новый вариант выглядел как более старый снимок»
Конор и его юная версия позируют на камеру.
«На работу ушла масса времени, и я многому научился в процессе. Приятно видеть, что люди позитивно восприняли мой проект»
Коллекция действительно потрясающая.
Один из пользователей Reddit спросил Конора, не жутковато ли ему рассматривать такие фото: «Они настолько реалистичны, что это почти как смотреть на привидение»
Конор и его юная версия в солнечный день.
«Видеть окончательный результат определенно немного странно! – ответил Конор. – Но особого шока у меня это не вызывает»
Конор и его юная версия возле воды.
«У меня такое ощущение, что на фото я и моя маленькая версия вдвоем смотримся очень даже хорошо»
Конор и его юная версия в одинаковых костюмах.
Один из пользователей Reddit предложил Конору «вписать» себя в фотографии основных жизненных событий его родителей для следующего проекта. «А это идея!» – отреагировал Конор.
Конор и его юная версия в электричке.
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Фотограф из Монреаля Конор Никерсон владеет потрясающей коллекцией своих детских фото, на которые он вставил себя взрослого с помощью Фотошопа. Совсем недавно...
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