Знаки зодиака: насколько высоки ваши стандарты (от большей степени к меньшей)

У всех нас есть свои стандарты, требования и пожелания к жизни и к нашему окружению. Только каждый знак зодиака в этих стандартах может быть либо слишком настойчивым, либо безразличным и даже безответным. Проверьте себя: насколько высоки ваши личные стандарты?





1. Лев

Лев занимает первое место, так как он безумно придирчив и ищет в партнере сразу все: финансовую состоятельность, красоту и богатый внутренний мир. Вряд ли отношения затянутся надолго при отсутствии у партнера одного из параметров. Львы постоянно ищут идеал, которого на самом деле не существует.

2. Близнецы

Этот знак любит преувеличивать проблемы и сразу же выходит из отношений при малейших подозрениях, даже необоснованных. Близнецы слишком высоко ценят свое время, чтобы тратить его на бесперспективных партнеров. Бывает, что они даже пропускают что-то важное в своей жизни, так как никому не дают реального шанса.

3. Весы

У Весов длинный список требований, и их не интересует, скажем, цвет глаз или волос. Им нужен кто-то, с кем будет весело, спокойно и комфортно. Этот человек должен быть исключительным чистюлей, хорошо готовить, заботиться о семье, делать карьеру, ну и, конечно же, быть сексапильным.

4. Козерог

Козероги независимы, они отлично обеспечивают себя и совершенно не возражают против одиночества. Этот знак вряд ли начнет общение или отношения, пока точно не будет уверен в партнере. Стандарты и требования Козерога высоки, и даже если им нравится человек, но они не могут поговорить с ним по душам, они будут держать дистанцию.

5. Дева

Девы могут некоторое время побороться за чье-то внимание, но это будет продолжаться недолго, если они осознали, что прикладывают больше усилий в отношениях, чем партнер. Они немедленно вспомнят о своей ценности и уйдут, не оглядываясь.

6. Водолей

У Водолея есть проблемы с пересмотром устаревших ценностей. Друзья время от времени сдерживают его от возврата к старым отношениям, объясняя, что Водолей достоин большего и не следует размениваться по мелочам. Самому Водолею сложно поддерживать свою самооценку, но окружающие быстро возвращают его к реальности.

7. Овен

Если спросить самого Овна, он подтвердит, что его стандарты высоки. В реальности же Овен нередко попадает под влияние людей, не дотягивающих до его стандартов – людей заводных, беспокойных, энергичных, но не столь успешных и уважаемых, как того требуется Овну.

8. Стрелец

Его стандарты к внешнему виду высоки, но это единственное требование этого знака. Стрельца может ослепить красота, и он даже будет терпеть плохое отношение к себе, если у партнера симпатичное личико и красивая фигура. По этой причине у Стрельцов довольно длинный список неудачных отношений и дружеских связей.

9. Рыбы

Этот знак слишком хорош и не особо обращает внимание на стандарты, поскольку склонен всегда и всех великодушно прощать. Рыбы хотят любви, стараются не жаловаться, когда игнорируют их планы и желания, и в результате они терпят слишком долго, пока поймут, что нужно все менять.

10. Скорпион

Скорпионы не ценят и не видят красоты в себе, они соглашаются на меньшее из возможного, и не думают, что достойны лучшего. Слабость этого знака – не самое хорошее отношение к самому себе, плюс пессимизм и мрачное расположение духа. Мало того, Скорпионы даже закрывают глаза на плохое отношение к ним извне.

11. Рак

Если Рак влюбился, то отношение к нему его избранника уже не имеет значения. Его можно разочаровывать, заставить кричать, плакать, но он все равно будет давать второй шанс партнеру или близким людям. Раки любят безоговорочно и не понимают насколько низки их стандарты, потому что думают, что ведут себя как понимающие и чуткие люди.

12. Телец

Этот знак обладает привычкой выстраивать отношения не с теми партнерами и дружить не с теми людьми. Телец пишет смс-ки и сообщения, даже если ему не отвечают; улыбается людям, хотя знает, что его просто используют; продолжает ухаживать, но чувствует, что человек относится к нему не очень благосклонно. У Тельца очень низкие стандарты и слишком много надежд.

Текст: Flytothesky.ru