Что происходит с вашим организмом, если вы ежедневно пьете кофе

Кофе не только бодрит, но и содержит массу преимуществ для здоровья. Конечно, на вкус он лучше с несколькими чайными ложками сахара и сливок, но, увы, все кофейные плюсы заключаются в его чистом виде. Что же происходит с вашим организмом, если вы привычно пьете кофе каждое утро, и чем же он так хорош, спросите вы?





1. Он улучшает метаболизм

Это, вероятно, причина номер один, почему люди пьют кофе. Что может быть лучше, чем взбодрить себя с утра чашечкой этого ароматного напитка? Хотя прилив энергии не длится долго, он, безусловно, поможет вам начать день оптимистично. Плюс кофе улучшает метаболизм, особенно после физической нагрузки или занятий в спортзале!

2. Кофе улучшает мозговую деятельность

Оказывается, 3-5 чашечек кофе каждый день могут снизить риск возможного возникновения болезни Альцгеймера и деменции на 65 % у немолодых мужчин и женщин. А еще ежедневная доза кофе борется с болезнью Паркинсона. Употребление этого напитка ингибирует тип нуклеозида в мозге под названием аденозин, который подавляет выработку полезных нейротрансмиттеров: дофамина, норэпинефрина и серотонина. Плюс кофе улучшает когнитивные свойства мозга: настроение, память, время реакции и концентрацию.

3. Вы просто хорошо себя чувствуете!

Взрослые люди, выпивающие ежедневно 2-4 чашки кофе, на 50 % менее склонны к суицидальным мыслям. Помимо этого, в напитке масса антиоксидантов и других полезных веществ и витаминов. Все они вкупе с ощущением комфорта и спокойствия после чашечки кофе помогут вам чувствовать себя счастливее в целом!

4. Борется с раком кожи

У немолодых людей, потребляющих ежедневно четыре и более чашечек кофе, на 20 % ниже риск возникновения злокачественной меланомы, самой смертельной формы кожного рака. Исследователи считают, что это результат «работы» фитохимических соединений и антиоксидантов, содержащихся в кофе.

5. Борется с раком печени

Гепатоцеллюлярная карцинома является шестым наиболее часто диагностированным онкозаболеванием в мире и третьей ведущей причиной смертей от рака. Только одна чашка кофе каждый день снижает риск карциномы на 20 %, две чашки на 35 %, соответственно, четыре и более чашек на все 50 %. Врачи, кстати, рекомендуют не более 400 мг кофе ежедневно – или четыре чашечки. Итак, в умеренных количествах кофе может быть прекрасным природным лекарством.

6. Борется с диабетом 2 типа

Несколько ежедневных чашек кофе на 11 % уменьшают возможность возникновения диабета 2 типа. Более того, люди, которые по каким-либо причинам уменьшающие потребление кофе, этот риск, напротив, увеличивают на 15 %.

Вооружившись этими знаниями о кофейных преимуществах, не отказывайте себе в удовольствии выпить чашечку хорошего натурального кофе. Желательно, прямо сейчас!

Текст: Flytothesky.ru