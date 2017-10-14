|
10 сообщений, которые отправляет влюбленный мужчина
14.10.2017 18:34 — Калейдоскоп | Flytothesky
В современном мире существует масса способов, которыми люди могут выразить свою любовь. Какие, например, сообщения будет отправлять вам действительно влюбленный в вас человек?
Мы собрали топ-10 таких посланий, и пусть они будут сигналами для вас. С этого момента вы будете более внимательны к текстовым сообщениям своего любимого человека. Не пропустите их!
1. «Ты поела?»
Для многих такое сообщение может показаться скучным и обыденным, хотя на самом деле, это показатель того, что о вас беспокоятся и переживают.
2. «Тебе не нужно ходить в спортзал!»
Когда фаза медового месяца прошла, бабочки в животе улетели, и вы уже около 2 лет вместе, он принимает вас такой, какая вы есть. Он просто любит вас, как бы вы не выглядели.
3. «Как бы мне хотелось, чтобы ты была рядом»
Это напоминание о том, что без вас жизнь скучна и бесцветна. Если мужчина отправит вам такое сообщение, значит, он хочет быть только с вами, а не с другими людьми.
4. «Обнимаю»
Универсальный код любви – это слово «обнимаю». Если он приглашает вас куда-нибудь и заканчивает сообщение этим многозначительным словом, у него однозначно к вам есть чувства.
5. «Только ты и я»
Когда мужчина пишет избраннице сообщение с такими словами, это явное доказательство того, что она вызывает у него сильные эмоции, и поэтому он ставит ее на первое место в своих приоритетах. Он хочет проводить больше времени только с вами, потому что вы его единственный интерес.
6. «Я горжусь тобой»
Как мы все знаем, гордость – это результат искренней любви. Если что-то в вашей жизни заставляет парня гордиться вами, то он просто по уши влюблен в вас.
7. «Я смотрю этот потрясающий фильм (читаю замечательную книгу / слушаю музыку) и это напоминает мне о тебе»
Когда мужчина влюблен, он постоянно думает о той, кто украла его сердце. Если вы получили такое сообщение, нет сомнений – он весь ваш и не может перестать думать о вас в любых ситуациях.
8. «Моя мама очень хочет познакомиться с тобой»
Если зашла речь о знакомстве с мамой, то это однозначно любовь. Помните, что мужчины не беспокоят своих матерей без причины.
9. Неожиданное «я тебя люблю»
Такое сообщение не нуждается в дальнейших объяснениях или доказательствах того, как он влюблен в вас.
10. «Я вспомнил, как мы…»
Когда он пишет вам о каких-то общих воспоминаниях, насколько это было весело, и какое прекрасное время вы провели вместе, он явно влюблен, и это очевидно. Такая фраза очень красноречива хоть на сознательном, хоть на подсознательном уровне.
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В современном мире существует масса способов, которыми люди могут выразить свою любовь. Какие, например, сообщения будет отправлять вам действительно влюбленный в...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии