10 сообщений, которые отправляет влюбленный мужчина

В современном мире существует масса способов, которыми люди могут выразить свою любовь. Какие, например, сообщения будет отправлять вам действительно влюбленный в вас человек?





Мы собрали топ-10 таких посланий, и пусть они будут сигналами для вас. С этого момента вы будете более внимательны к текстовым сообщениям своего любимого человека. Не пропустите их!

1. «Ты поела?»

Для многих такое сообщение может показаться скучным и обыденным, хотя на самом деле, это показатель того, что о вас беспокоятся и переживают.

2. «Тебе не нужно ходить в спортзал!»

Когда фаза медового месяца прошла, бабочки в животе улетели, и вы уже около 2 лет вместе, он принимает вас такой, какая вы есть. Он просто любит вас, как бы вы не выглядели.

3. «Как бы мне хотелось, чтобы ты была рядом»

Это напоминание о том, что без вас жизнь скучна и бесцветна. Если мужчина отправит вам такое сообщение, значит, он хочет быть только с вами, а не с другими людьми.

4. «Обнимаю»

Универсальный код любви – это слово «обнимаю». Если он приглашает вас куда-нибудь и заканчивает сообщение этим многозначительным словом, у него однозначно к вам есть чувства.

5. «Только ты и я»

Когда мужчина пишет избраннице сообщение с такими словами, это явное доказательство того, что она вызывает у него сильные эмоции, и поэтому он ставит ее на первое место в своих приоритетах. Он хочет проводить больше времени только с вами, потому что вы его единственный интерес.

6. «Я горжусь тобой»

Как мы все знаем, гордость – это результат искренней любви. Если что-то в вашей жизни заставляет парня гордиться вами, то он просто по уши влюблен в вас.

7. «Я смотрю этот потрясающий фильм (читаю замечательную книгу / слушаю музыку) и это напоминает мне о тебе»

Когда мужчина влюблен, он постоянно думает о той, кто украла его сердце. Если вы получили такое сообщение, нет сомнений – он весь ваш и не может перестать думать о вас в любых ситуациях.

8. «Моя мама очень хочет познакомиться с тобой»

Если зашла речь о знакомстве с мамой, то это однозначно любовь. Помните, что мужчины не беспокоят своих матерей без причины.

9. Неожиданное «я тебя люблю»

Такое сообщение не нуждается в дальнейших объяснениях или доказательствах того, как он влюблен в вас.

10. «Я вспомнил, как мы…»

Когда он пишет вам о каких-то общих воспоминаниях, насколько это было весело, и какое прекрасное время вы провели вместе, он явно влюблен, и это очевидно. Такая фраза очень красноречива хоть на сознательном, хоть на подсознательном уровне.

Текст: Flytothesky.ru