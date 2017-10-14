Могут ли ваши ладони предсказать будущее?

Выражение «ваша жизнь в ваших руках» очень верно. Вы действительно можете узнать свою судьбу, расшифровав линии на собственных ладонях. Как это сделать? Доминирующая (ведущая) рука представляет вашу текущую жизнь и то, что вы собой представляете. Другая же рука отражает личные отношения и эмоциональные аспекты.

● Линия жизни





Она простирается дугой, начинаясь в районе между большим и указательным пальцами и упираясь в запястье.

Толстая линия:

Вы полны энтузиазма, редко болеете и отличаетесь стойкостью духа.

Слабая выраженная или разорванная линия:

Вы болезненно реагируете на стресс или сталкиваетесь с проблемами в области здоровья.

Пересекается с линией головы:

В вас много недоверия и негативности.

Не пересекается с линией головы:

Вы независимый человек, но не всегда умеете сопереживать.

● Линия судьбы





Линия начинается у основания ладони рядом с запястьем и простирается в направлении среднего пальца.

Толстая и прямая:

Ваша жизнь очень продуктивно развивается.

Линия отсутствует или она очень тонкая:

Вы будете либо очень зависимы, либо, напротив, иметь большую власть над другими.

Раздваивается:

Если этих линий две и больше, и начинаются они из разных точек, это показывает, что в вас скрыт огромный потенциал и вы можете наслаждаться жизнью.

● Линия сердца





Она начинается под мизинцем и направляется к указательному пальцу, обычно заканчиваясь между указательным и средним.

Начинается на ¼ ниже мизинца:

У вас хорошие умственные способности и средняя гибкость. Вы знаете, как получить то, что вы хотите в любви.

Близко к мизинцу:

Вы склонны закрываться от внешнего мира и боитесь отдавать свое сердце. Но если вы влюбляетесь, то это глубоко и надолго.

Далеко от мизинца:

Вы бесстрашный и бескорыстный человек.

● Линия ума

Она показывает вашу способность к мышлению, а также хронологию вашей жизни. Располагается прямо над линией жизни и проходит по всей ладони.

Совпадает с линией жизни в начале:

Чем больше эти линии пересекаются, тем вы неувереннее и негативнее. С другой стороны, вы очень стабильный человек.

Длинная линия:

Вы зависимы или же обладаете властью над другими.

Раздваивается:

Если у вас две или более линий с разными точками начала, это свидетельствует о том, что вы очень умны и адаптивны.

● Линия любви





Это ваши отношения с противоположным полом, плюс коммуникативные навыки.

Более двух:

Если у вас две или более линий с разными точками начала, это показывает, что у вас огромный потенциал в сфере отношений.

Заметная и прямая линия:

Вы очень преданный и надежный партнер.

Нет линии или она очень тонкая:

Вы должны прилагать большие усилия, чтобы завоевать любовь.

● Линия денег





Она начинается у безымянного пальца.

Длинная и заметная:

Вы тот тип человека, который откладывает деньги на будущее.

Нет линии или она очень короткая:

Вы не привязываетесь к деньгам, но очень усердно работаете, чтобы они у вас просто были.

Множество коротких линий:

Возможно, вы очень небрежны с деньгами. Вы тратите их немного бездумно на себя и своих друзей.

Начинается под мизинцем и пролегает до центра ладони:

Чем четче линия, тем удачливее вы в финансовых вопросах. Вы вполне можете стать богатым человеком.

Начинается под безымянным пальцем и пролегает до центра ладони:

Скорее всего, вам достанется семейный бизнес или хорошее наследство!

● Линия брака





Она показывает, насколько вы удачливы в браке и семейной жизни в целом.

Линия, идущая вверх:

Чем выше, тем лучше. У вас будет хороший брак и отличная семья.

Линия, идущая вниз:

В браке у вас могут быть проблемы. Любовь не входит в ваш список приоритетов.

Раздвоенный конец:

Это показатель развода и развала отношений.

Не относитесь к таким трактовкам слишком серьезно. Ваши линии на ладонях часто меняются в зависимости от ситуации, времени и среды, в которой вы находитесь. Однако не забывайте поглядывать на них время от времени!

Текст: Flytothesky.ru