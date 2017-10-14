Могут ли ваши ладони предсказать будущее?

Выражение «ваша жизнь в ваших руках» очень верно. Вы действительно можете узнать свою судьбу, расшифровав линии на собственных ладонях. Как это сделать? Доминирующая (ведущая) рука представляет вашу текущую жизнь и то, что вы собой представляете. Другая же рука отражает личные отношения и эмоциональные аспекты.
● Линия жизни
Она простирается дугой, начинаясь в районе между большим и указательным пальцами и упираясь в запястье. Толстая линия:
Вы полны энтузиазма, редко болеете и отличаетесь стойкостью духа. Слабая выраженная или разорванная линия:
Вы болезненно реагируете на стресс или сталкиваетесь с проблемами в области здоровья. Пересекается с линией головы:
В вас много недоверия и негативности. Не пересекается с линией головы:
Вы независимый человек, но не всегда умеете сопереживать.
● Линия судьбы
Линия начинается у основания ладони рядом с запястьем и простирается в направлении среднего пальца. Толстая и прямая:
Ваша жизнь очень продуктивно развивается. Линия отсутствует или она очень тонкая:
Вы будете либо очень зависимы, либо, напротив, иметь большую власть над другими. Раздваивается:
Если этих линий две и больше, и начинаются они из разных точек, это показывает, что в вас скрыт огромный потенциал и вы можете наслаждаться жизнью.
● Линия сердца
Она начинается под мизинцем и направляется к указательному пальцу, обычно заканчиваясь между указательным и средним. Начинается на ¼ ниже мизинца:
У вас хорошие умственные способности и средняя гибкость. Вы знаете, как получить то, что вы хотите в любви. Близко к мизинцу:
Вы склонны закрываться от внешнего мира и боитесь отдавать свое сердце. Но если вы влюбляетесь, то это глубоко и надолго. Далеко от мизинца:
Вы бесстрашный и бескорыстный человек.
● Линия ума
Она показывает вашу способность к мышлению, а также хронологию вашей жизни. Располагается прямо над линией жизни и проходит по всей ладони. Совпадает с линией жизни в начале:
Чем больше эти линии пересекаются, тем вы неувереннее и негативнее. С другой стороны, вы очень стабильный человек. Длинная линия:
Вы зависимы или же обладаете властью над другими. Раздваивается:
Если у вас две или более линий с разными точками начала, это свидетельствует о том, что вы очень умны и адаптивны.
● Линия любви
Это ваши отношения с противоположным полом, плюс коммуникативные навыки. Более двух:
Если у вас две или более линий с разными точками начала, это показывает, что у вас огромный потенциал в сфере отношений. Заметная и прямая линия:
Вы очень преданный и надежный партнер. Нет линии или она очень тонкая:
Вы должны прилагать большие усилия, чтобы завоевать любовь.
● Линия денег
Она начинается у безымянного пальца. Длинная и заметная:
Вы тот тип человека, который откладывает деньги на будущее. Нет линии или она очень короткая:
Вы не привязываетесь к деньгам, но очень усердно работаете, чтобы они у вас просто были. Множество коротких линий:
Возможно, вы очень небрежны с деньгами. Вы тратите их немного бездумно на себя и своих друзей. Начинается под мизинцем и пролегает до центра ладони:
Чем четче линия, тем удачливее вы в финансовых вопросах. Вы вполне можете стать богатым человеком. Начинается под безымянным пальцем и пролегает до центра ладони:
Скорее всего, вам достанется семейный бизнес или хорошее наследство!
● Линия брака
Она показывает, насколько вы удачливы в браке и семейной жизни в целом. Линия, идущая вверх:
Чем выше, тем лучше. У вас будет хороший брак и отличная семья. Линия, идущая вниз:
В браке у вас могут быть проблемы. Любовь не входит в ваш список приоритетов. Раздвоенный конец:
Это показатель развода и развала отношений.
Не относитесь к таким трактовкам слишком серьезно. Ваши линии на ладонях часто меняются в зависимости от ситуации, времени и среды, в которой вы находитесь. Однако не забывайте поглядывать на них время от времени!
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