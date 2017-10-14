9 знаменитостей, которые живут с хроническими заболеваниями

Мы все хотим иметь идеальные тела, мощную иммунную систему, хорошее здоровье и дожить до 200 лет. К сожалению, в этом мире люди нередко страдают от хронических заболеваний, которые не лечатся и отравляют им жизнь. И знаменитости не являются исключением. Увы, слава и популярность не делает их «неприкасаемыми» в плане здоровья.

1. Анджелина Джоли





Сейчас у Анджелины Джоли не самый светлый период в жизни, во многом из-за разрыва с Брэдом Питтом. Она, кстати, уже давно считается одной из самых желанных женщин не только в Голливуде, но и во всем мире. Однако у Джоли есть нарушения в гене BRCA1, а это существенно увеличивает риск рака молочной железы.

2. Селена Гомес





Селена Гомес – знаменитая актриса и певица. Очаровательный голос и запоминающиеся мелодии сделали ее одной из самых популярных вокалисток в мире. К сожалению, девушка борется с волчанкой. Это аутоиммунное заболевание, которое заставляет иммунную систему организма атаковать здоровые органы и ткани.

3. Чарли Шин





Этот актер не раз веселил своих зрителей. Но дурные привычки в реальной жизни немного подвели Чарли Шина. Неумеренная любовь к женщинам закончилась тем, что актер инфицирован ВИЧ. Теперь у него есть все время, чтобы поразмышлять над итогами и результатами в своей жизни.

4. Пинк





В конце 90-х и середине 2000-х годов эта певица буквально загипнотизировала своих слушателей. Ее мощный голос – прекрасное дополнение к песням, которые полны энергии и драйва. Несколько лет назад Пинк призналась миру, что страдает астмой с раннего возраста. Но это не мешает ей в её творческой деятельности.

5. Том Хэнкс





Том Хэнкс – актер мирового уровня и, несомненно, выдающийся талант. К сожалению, он уже очень давно борется с диабетом, то есть высоким уровнем сахара в крови из-за неправильной работы поджелудочной железы.

6. Ким Кардашьян





Ким Кардашьян – одна из самых известных знаменитостей сегодняшнего поколения. Увы, но еще в ранней молодости ей был поставлен очень неприятный диагноз. И это псориаз. Каковы симптомы? Псориаз поражает кожу, в результате чего она краснеет, воспаляется и шелушится.

7. Шакира





Колумбийская певица сейчас на вершине славы и популярности, а её песни звучат повсюду. Однако у неё уже давно диагностирована болезнь, называемая токсоплазмозом. Это инфекция, вызванная паразитом, который попадает к человеку через кошек или сырое мясо. Симптоматика? Она начинается с гриппа, а затем у заболевшего очень сильно опухают лимфатические узлы.

8. Хью Джекман





Этого актера часто называют одним из самых сексуальных мужчин на планете. Продюсеры буквально сражаются за Джекмана, чтобы привлечь его к съемкам в очередном фильме, потому что он гарантирует картине безусловный успех. К сожалению, у него диагностирован рак кожи, и мы надеемся, что он с ним справится.

9. Памела Андерсон





В 80-е и 90-е годы появилась актриса, которая стала предметом вожделения многих мужчин. Речь идет о Памеле Андерсон. У неё потрясающее тело и лицо, но она все же абсолютно живая женщина из плоти и крови, которая не застрахована от болезней. У нее гепатит С, который проявляется в высокой температуре, утомляемости и проблемах с пищеварением.

Текст: Flytothesky.ru