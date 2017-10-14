15 внутренних мыслей типичного нарцисса

Тот, кто влюбляется в самого себя, соперников не имеет. Фактически, нарциссизм определяется как психическое расстройство, при котором люди обладают преувеличенным чувством собственной важности, потребностью в восхищении и отсутствием эмпатии. В целом, это достаточно загадочное состояние. Во-первых, эксперты в области психического здоровья не знают, что его вызывает, но увязывают с психопатией и социопатией. Во-вторых, многие люди не уверены в том, заслуживают ли диагностированные нарциссы сочувствия с учетом того, что это считается болезнью.





● Дело Мэдоффа

Обратимся к примеру Берни Мэдоффа, признавшего себя виновным в 11 преступлениях за проведение масштабной схемы Понци (финансовая пирамида), оцениваемой в 65 миллиардов долларов, за что он и получил 150-летний срок. Очевидно, что нарциссические и социопатические черты, которые присутствовали у Мэдоффа, не стали приемлемым оправданием в суде. С одной стороны, это был крупный финансовый мошенник, одурачивший массу людей, а с другой стороны – известный филантроп, жертвовавший миллионы в благотворительные организации. Тем не менее, нарциссы и социопаты могут и будут причинять вред, причем большинство из них не почувствует никакой вины или раскаяния.

Что же творится в мозге нарцисса? Давайте рассмотрим их 15 внутренних мыслей.

1. «Как я могу привлечь внимание?»

Психологи придумали два термина, объясняющие постоянную потребность нарциссизма во внимании: «эмоциональная подпитка» и «нарциссическая подпитка». Нарциссы всегда ищут «топливо» для собственного эго.

2. «Мне все равно»

Они не заботятся ни о ком и ни о чем, кроме самих себя, а нормальные люди не могут понять их намеренное манипулирование и причинение вреда другим.

3. «Я прав»

Нарцисс всегда обвиняет и осуждает. Он ведет себя, как неправедный судья, не принимающий во внимание разумные и рациональные доводы и доказательства.

4. «У меня низкая самооценка»

Большинство специалистов считают, что нарциссы ухитрились разработать собственный механизм преодоления проблемы: они проявляют чрезмерную уверенность, несмотря на то, что внутри себя чувствуют неудачниками.

5. «Я имею право»

Когда нарцисс очень чего-то хочет, он будет действовать, как трехлетний ребенок. У него нет понятия границ, когда речь идет о собственных желаниях.

6. «Как вы смеете?»

Под кажущимся сдержанным видом у нарциссов очень ранимая личность. Если их критиковать, то они будут вести себя весьма неадекватно.

7. «Какой идиот!»

Одним из самых заметных заблуждений нарцисса является странное убеждение, что он умнее всех – и доказать ему обратное невозможно.

8. «Мне это нужно»

Ничто не делает их счастливыми: ни деньги, ни власть, ни слава. Но они постоянно чего-то хотят, требуют и вымогают.

9. «Вы нажили себе врага»

Нарциссы – это в основном пассивно-агрессивные люди. Они таят обиду и в нужный момент могут запросто отомстить и намеренно причинить боль.

10. «А теперь следующий…»

У нарцисса нет чувства привязанности. Он знакомится с кем-то, удовлетворяет свои непрекращающиеся эмоциональные потребности, а затем уходит.

11. «Все на меня смотрят!»

Нарциссам нравится быть в центре внимания. Фактически, это единственная вещь, которую они любят. Разумеется, пока внимание не исчезнет.

12. «На что они жалуются?»

Нарциссы считают себя настолько особенными, что проблемы остальных их нимало не волнуют. Со временем такие отношения или общение станут мучительными для окружающих.

13. «Я не извинюсь»

Извинений от нарцисса вы вряд ли дождетесь, а точнее – никогда на это не рассчитывайте. Это из разряда фантастики.

14. «Я ничего не прощу»

Нарциссы не забывают и не прощают даже самые крохотные ваши промахи. Просто будьте осторожны с их расчетливым поведением, особенно когда чувствуете, что они вас задели.

15. «Думаю, я нашел того, кто мне нравится!»

Присмотритесь к своему окружению! Нарцисс – это личность изматывающая и паразитическая, и от него надо избавляться.

Текст: Flytothesky.ru