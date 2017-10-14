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Головоломка на сообразительность: в чем причина подозрений?
15.10.2017 13:38 — Калейдоскоп | Flytothesky
Попробуйте решить эту головоломку:
Женщина находится в своем гостиничном номере, когда вдруг раздается стук в дверь.
Она открывает дверь, и на пороге видит незнакомца. Неизвестный мужчина смотрит на неё и говорит: «Извините, я ошибся, я подумал, что это мой номер». Мужчина уходит, вызывает лифт и уезжает. Женщина возвращается в свою комнату и звонит в службу безопасности отеля.
Вопрос: в чем причина её подозрений?
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Попробуйте решить эту головоломку: Женщина находится в своем гостиничном номере, когда вдруг раздается стук в дверь. Она открывает дверь, и на пороге видит...
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