Головоломка на сообразительность: в чем причина подозрений?





Попробуйте решить эту головоломку:

Женщина находится в своем гостиничном номере, когда вдруг раздается стук в дверь.

Она открывает дверь, и на пороге видит незнакомца. Неизвестный мужчина смотрит на неё и говорит: «Извините, я ошибся, я подумал, что это мой номер». Мужчина уходит, вызывает лифт и уезжает. Женщина возвращается в свою комнату и звонит в службу безопасности отеля.

Вопрос: в чем причина её подозрений?