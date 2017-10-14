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Головоломка на сообразительность: в чем причина подозрений?

15.10.2017 13:38 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Головоломка на сообразительность: в чем причина подозрений?

Попробуйте решить эту головоломку:

Женщина находится в своем гостиничном номере, когда вдруг раздается стук в дверь.

Она открывает дверь, и на пороге видит незнакомца. Неизвестный мужчина смотрит на неё и говорит: «Извините, я ошибся, я подумал, что это мой номер». Мужчина уходит, вызывает лифт и уезжает. Женщина возвращается в свою комнату и звонит в службу безопасности отеля.

Вопрос: в чем причина её подозрений?

 
 
 
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