Знаки зодиака, жаждущие привлечь к себе внимание (от большей степени к меньшей)

Всем людям приятно внимание, ведь мы действительно расстраиваемся и обижаемся, если не чувствуем его со стороны близких людей. Можно манипулировать, чтобы заполучить это внимание, можно избегать его, но понятно одно – нам всем необходимо разное его количество: одни хотят внимания по максимуму, а другие прячутся от чрезмерного его проявления.





1. Лев

Ожидаемое первое место этого рейтинга для того, кто любит быть в центре внимания. Конечно, некоторых людей этот знак даже раздражает, но Львы обычно знают, что делать с таким количеством внимания к своей персоне, и они не стесняются показывать «товар лицом».

2. Стрелец

Являясь представителем огненного знака, Стрелец не может тихо сидеть в сторонке, ему всегда необходимы зрители или общество, которые будут поддерживать его значимость. Стрельцы ищут внимания и обожают, когда его действительно много. Им очень нужна аудитория, и они чувствуют свою способность её обаять.

3. Овен

Овны не так сильно нуждаются во внимании к своей персоне, если оно требует от них каких-либо компромиссов. Они хотят полного господства, и окружающим желательно запомнить, что все крутится вокруг Овна – он главный, а внимание должно просто автоматически к нему прилагаться.

4. Скорпион

Скорпионы любят быть замеченными, и они не особо терпеливы к тем, кто их игнорирует. Уделив недостаточно внимания, вы унижаете Скорпиона, и он будет настроен очень гневно и даже чрезмерно эмоционально, пока вы не исправитесь.

5. Телец

Для получения внимания Тельцы начинают хвастать своим очень физическим и земным началом. Может это их путь, чтобы добиться «заземления», но нередко для внимания к своей персоне они используют моральный эксгибиционизм. Они очень хотят быть замеченными и оцененными.

6. Весы

Весы не любят пристального внимания к своей персоне, но если они создадут образ и спрячутся за ним, то получают удовольствие от того, что этот образ заметен. Они усиленно его лепят, продумывают нюансы и детали и пытаются поразить своей оригинальностью.

7. Рыбы

Они только думают, что хотят внимания, но по правде говоря, незамеченными им быть легче и комфортнее, поскольку Рыбы слишком часто любят удаляться в свой закрытый мир. Если уж этот знак и привлекает внимание, то только тем, что он любит публично жаловаться и рассказывать всем о своих несчастьях.

8. Рак

Рак более ориентирован на физическое и земное, и когда он хочет привлечь внимание, то прибегает к сексуальному или эмоциональному влечению. Обычно они не особо требовательны, но если вдруг им захотелось, чтобы вы их заметили, то Рак скорее наденет сексуальное белье и будет перед вами кружить. Этому знаку требуется внимание только со стороны партнера или семьи.

9. Водолей

Они не любят, когда на них смотрят, однако им нравится быть замеченными. Следуйте за Водолеем на политический митинг – там борьба, протест, волнение, именно в них Водолей, как прирожденный мятежник и бунтарь, и черпает энергию, получая необходимое ему внимание.

10. Дева

Девы любят оставаться в тени, прятаться за спинами других и не требуют к себе внимания до самого последнего момента, когда они смогут выйти на свет и назидательно сказать окружению: «Ну, я же вас предупреждал!»

11. Близнецы

Близнецы не борются за внимание; они уверены, что они и так вполне заметны. Этот знак много общается, умеет выслушивать, грешит излишними поучениями и наставлениями, но внимания как такового, как самоцели, ему точно не нужно.

12. Козерог

Козероги знают, кто они и чего стоят, следовательно, они совершенно не нуждаются в чьем-либо внимании. Но до определенного дня, когда они включат весь свой потенциал, и от них невозможно будет отвести взгляд. Днем Козерог может «играть» в строгого налогового инспектора, а в момент отдыха превращаться в звезду вечеринки.

Текст: Flytothesky.ru