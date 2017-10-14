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8 преимуществ шоколада и его польза для здоровья

15.10.2017 15:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Оказывается, существует множество научно обоснованных исследований, подтверждающих преимущества для здоровья высококачественного шоколада – а точнее шоколада темного. Извините, поклонники батончиков «Марс» и «Сникерс» – это не то, о чем пойдет речь. Чтобы получить пользу для здоровья, лучше всего потреблять необработанный шоколад в его чистом темном виде без добавок типа кукурузного сиропа, гидрогенизированного масла и искусственных красителей или ароматизаторов. Какао в нем должно быть не меньше 70 %.

8 преимуществ шоколада и его польза для здоровья

1. В нем много питательных веществ

Качественный темный шоколад изобилует питательными веществами. В 100-граммовой плитке с 70-85 % какао содержится:

 11 г клетчатки
 58% дневной дозы магния
 67% железа
 98% марганца
 89% меди
 Плюс много фосфора, калия, селена и цинка

2. Много антиоксидантов

Способность поглощать кислородные радикалы является количественной оценкой антиоксидантной активности пищевого продукта или его эффективности в борьбе со вредными молекулами под названием свободные радикалы. Необработанные бобы какао обладают высоким показателем такой способности. А еще темный шоколад характеризуется очень мощной антиоксидантной активностью за счет флавонолов и полифенолов.

3. Защита кожи от солнечных лучей

Флавонолы активно защищают кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей, и они также способствуют притоку крови к кожным покровам, чем поддерживают их увлажненность. В трехмесячном исследовании три десятка участников, которые ели темный шоколад с высоким содержанием флавонолов, показали повышенную резистентность (200 %) к УФ-лучам!

4. Шоколад улучшает умственную активность

Влияние флавоноидов на мозг человека было изучено с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии Заключение было следующее: «Полученные данные показывают улучшение реакции (в результате насыщенности крови кислородом) в ответ на когнитивную задачу». Участники исследования ели по 150 мг шоколада в течение пяти дней.

5. Он способствует потере веса

Маленький кусочек хорошего шоколада за 15-20 минут до приема пищи запускает сигнал в мозг, который говорит о насыщении. Кроме того, еще один кусок шоколада после еды достаточно долго поддерживает ощущение сытости. Иными словами, шоколад, ужин и снова шоколад поспособствуют вашему похудению.

6. Шоколад повышает ваше настроение

Он действительно помогает вам чувствовать себя бодрее и лучше, поскольку в нем есть фенилэтиламин, гормон влюбленности. Помимо любовных чувств, шоколад также стимулирует выпуск эндорфинов или гормонов счастья!

7. Он также улучшает здоровье вашего сердца

В результате исследования 480 взрослых мужчин было выявлено, что шоколад снижает уровень смертности от заболеваний сосудов и сердца на колоссальные 50 %. А если вы будете поедать темный шоколад пять раз в неделю, то уменьшите риск ими заболеть на 57 %!

8. Темный шоколад предотвращает диабет

Флавонолы в какао улучшают инсулиновую чувствительность, то есть поддерживают в организме процессы, необходимые для превращения глюкозы (сахара) в энергию. Кроме того, люди, потреблявшие какао, продемонстрировали еще и улучшение памяти.

Текст: Flytothesky.ru8 преимуществ шоколада и его польза для здоровья

 
 
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