У всего есть начало и конец. Даже наша солнечная система обречена погибнуть от Солнца. Но не все так печально, ведь в этом мире все циклично, а за концом всегда следует новое начало. В этом выпуске вы узнаете о трех наиболее возможных фатальных катастрофах. От чего погибнет человечество?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наиболее вероятные катастрофы, от которых погибнет человечество У всего есть начало и конец. Даже наша солнечная система обречена погибнуть от Солнца. Но не все так печально, ведь в этом мире все циклично, а за концом всегда...