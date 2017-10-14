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Наиболее вероятные катастрофы, от которых погибнет человечество
15.10.2017 14:51 — Калейдоскоп | Flytothesky
У всего есть начало и конец. Даже наша солнечная система обречена погибнуть от Солнца. Но не все так печально, ведь в этом мире все циклично, а за концом всегда следует новое начало. В этом выпуске вы узнаете о трех наиболее возможных фатальных катастрофах. От чего погибнет человечество?
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У всего есть начало и конец. Даже наша солнечная система обречена погибнуть от Солнца. Но не все так печально, ведь в этом мире все циклично, а за концом всегда...
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