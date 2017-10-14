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9 знаменитостей, у которых раньше была очень необычная работа
15.10.2017 19:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
Не все звезды – выходцы из богатых или знаменитых семей и кинодинастий. Многие актеры и певцы, прежде чем они добились признания, на себе испытали всю «радость» финансовых затруднений. Вероятно, нам не понять, что еще могли в своей жизни делать Брэд Питт или Орландо Блум, чтобы зарабатывать деньги. Однако у некоторых знаменитостей в начале карьеры были действительно весьма экзотичные рабочие места.
1. Хью Джекман
Этот австралийский актер в течение трех лет работал клоуном на детских днях рождения. Джекман развлекал гостей и показывал фокусы. Как он сам признался в одном интервью, однажды шестилетний ребенок сказал ему, что он очень страшный клоун.
2. Мэтью МакКонахи
Когда Мэтью МакКонахи учился в Австралии как студент по обмену, ему приходилось искать подработки. Он усердно трудился на куриной ферме уборщиком птичьего помета. Что в принципе не помешало ему в дальнейшем стать одним из самых успешных актеров Голливуда и получить «Оскар».
3. Брэд Питт
Казалось, этот актер уже родился звездой, но это было не всегда так. Он переехал в Лос-Анджелес из Оклахомы, чтобы изучать актерское мастерство, и работал в ресторане El Pollo Loco, где наряжался гигантской курицей, зазывая людей в заведение.
4. Кристофер Уокен
Сегодня он является одним из самых талантливых актеров в Голливуде, но до того, как Уокен начал серьезно думать об актерстве, а затем и прославился на этом поприще, он работал в цирке укротителем львов! Не так много людей могут похвастаться подобным опытом.
5. Джонни Депп
Если вам интересно, кем мог быть Джонни Депп в прошлом, мы можем вас либо разочаровать, либо удивить. Нет, он не был барменом в тропическом баре или пилотом вертолета. Фактически, его первая работа оказалась очень скучной и неинтересной даже для него, потому что Депп продавал ручки. К счастью, актер из него все же гораздо лучше, чем продавец.
6. Орландо Блум
Для зрителей он по-прежнему остается незабываемым Леголасом из «Властелина Колец». Но до славы и признания он работал в стрелковом тире, обслуживая машины для игры в дартс. На заработанные там деньги Блум смог отправиться в Лондон, чтобы продолжить актерскую карьеру.
7. Ева Мендес
Эта кубино-американская актриса работала в индустрии общественного питания, чтобы оплатить курсы актерского мастерства. Она продавала хот-доги в одном калифорнийском торговом центре и носила красно-бело-желтую униформу!
8. Ченнинг Татум
Сегодня он один из самых успешных молодых актеров, увлекающийся еще боевыми искусствами и танцами. Задолго до завоевания популярности он работал в ночном клубе в Тампа-Бэй (Флорида), где Татум был раздевающимся танцором для увеселения богатых женщин. Такой опыт очень ему помог для съемок в фильме «Супер Майк».
9. Бейонсе Ноулз
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Не все звезды – выходцы из богатых или знаменитых семей и кинодинастий. Многие актеры и певцы, прежде чем они добились признания, на себе испытали всю «радость»...
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