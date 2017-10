9 знаменитостей, у которых раньше была очень необычная работа

Не все звезды – выходцы из богатых или знаменитых семей и кинодинастий. Многие актеры и певцы, прежде чем они добились признания, на себе испытали всю «радость» финансовых затруднений. Вероятно, нам не понять, что еще могли в своей жизни делать Брэд Питт или Орландо Блум, чтобы зарабатывать деньги. Однако у некоторых знаменитостей в начале карьеры были действительно весьма экзотичные рабочие места.

1. Хью Джекман

Этот австралийский актер в течение трех лет работал клоуном на детских днях рождения. Джекман развлекал гостей и показывал фокусы. Как он сам признался в одном интервью, однажды шестилетний ребенок сказал ему, что он очень страшный клоун.

2. Мэтью МакКонахи

coming in the backdoor to get the American Dream . pic.twitter.com/nodIHo2B89 — Matthew McConaughey (@McConaughey) November 21, 2016

Когда Мэтью МакКонахи учился в Австралии как студент по обмену, ему приходилось искать подработки. Он усердно трудился на куриной ферме уборщиком птичьего помета. Что в принципе не помешало ему в дальнейшем стать одним из самых успешных актеров Голливуда и получить «Оскар».

3. Брэд Питт

Казалось, этот актер уже родился звездой, но это было не всегда так. Он переехал в Лос-Анджелес из Оклахомы, чтобы изучать актерское мастерство, и работал в ресторане El Pollo Loco, где наряжался гигантской курицей, зазывая людей в заведение.

4. Кристофер Уокен

Сегодня он является одним из самых талантливых актеров в Голливуде, но до того, как Уокен начал серьезно думать об актерстве, а затем и прославился на этом поприще, он работал в цирке укротителем львов! Не так много людей могут похвастаться подобным опытом.

5. Джонни Депп





Если вам интересно, кем мог быть Джонни Депп в прошлом, мы можем вас либо разочаровать, либо удивить. Нет, он не был барменом в тропическом баре или пилотом вертолета. Фактически, его первая работа оказалась очень скучной и неинтересной даже для него, потому что Депп продавал ручки. К счастью, актер из него все же гораздо лучше, чем продавец.

6. Орландо Блум

Для зрителей он по-прежнему остается незабываемым Леголасом из «Властелина Колец». Но до славы и признания он работал в стрелковом тире, обслуживая машины для игры в дартс. На заработанные там деньги Блум смог отправиться в Лондон, чтобы продолжить актерскую карьеру.

7. Ева Мендес

Эта кубино-американская актриса работала в индустрии общественного питания, чтобы оплатить курсы актерского мастерства. Она продавала хот-доги в одном калифорнийском торговом центре и носила красно-бело-желтую униформу!

8. Ченнинг Татум

Сегодня он один из самых успешных молодых актеров, увлекающийся еще боевыми искусствами и танцами. Задолго до завоевания популярности он работал в ночном клубе в Тампа-Бэй (Флорида), где Татум был раздевающимся танцором для увеселения богатых женщин. Такой опыт очень ему помог для съемок в фильме «Супер Майк».

9. Бейонсе Ноулз