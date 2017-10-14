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Найдите вора на судне

15.10.2017 20:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Найдите вора на судне

Среда, 10 часов утра. Японский корабль находится в открытом море. Его капитан пошел принять душ, оставив драгоценное кольцо и часы Rolex на столе. Когда он вернулся, вещи пропали. Капитан немедленно вызвал пятерых подозреваемых членов экипажа и опросил каждого из них, где и что он делал последние 15 минут.

Филиппинский повар, закутанный в толстое пальто, сказал: «Я был в холодильном отделении и выбирал мясо на обед».

Индийский механик с фонариком в руке сказал: «Я работал в машинном отделении».

Шри-ланкийский матрос сказал: «Я залезал на мачту, чтобы перевернуть флаг, который по ошибке был неправильно поднят».

Британский радист сказал: «Я отправлял радиограммы в главный офис о том, что мы будем в следующем порту через три дня».

Британский моряк сказал: «Я выстоял ночную вахту, потому отсыпался в своей каюте».

Капитан моментально поймал вора, который солгал ему. Кто этот вор? (Нажмите «Пройти тест», чтобы дать ответ)

 
 
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Среда, 10 часов утра. Японский корабль находится в открытом море. Его капитан пошел принять душ, оставив драгоценное кольцо и часы Rolex на столе. Когда он вернулся,...

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