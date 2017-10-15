Насколько вы надежны по знаку зодиака

Доверие – основная ценность в отношениях между людьми, и именно на доверии строится дружба и любовь. Нас окружают люди, на которых можно положиться в трудную минуту и те, которых мы почти неосознанно остерегаемся. Какие знаки зодиака славятся верностью и надежностью, а с кем следует быть осторожней?





1. Овен

Овны невероятно надежны и всегда говорят то, что думают. На них можно рассчитывать и смело доверять все свои секреты, поскольку они ценят честность и прозрачность в отношениях. Кроме того, вы можете быть абсолютно уверенным в том, что Овен всегда сдержит данное слово.

2. Телец

Тельцы честны и любят правду. Если они обещают помощь, даже не сомневайтесь в них – они именно так и поступят. А если у вас наступит сложный период в жизни, люди этого знака всегда будут рядом, чтобы прикрыть вам спину.

3. Близнецы

Безусловно, Близнецам можно доверять, так как этому знаку очень нравится честность в отношениях между людьми. Когда возникают сложности, они предпочитают озвучивать правду в лицо, чем делать что-то за спиной и говорить о вас за глаза.

4. Рак

Раки безумно верны близким людям, которым они могут доверять, но если вы сами обманули доверие этого знака, они больше не увидят причин быть тоже для вас надежным и честным партнером. Обычно Раки довольно прямолинейны и, увы, не всегда тактичны.

5. Лев

Если вам хочется поделиться личной тайной со Львом, помните, что ему далеко не всегда стоит доверять. Хотя он однозначно станет вас убеждать, что все останется между вами – не верьте, так как Львы периодически обожают сплетничать и обсуждать дела окружающих. Они просто не смогут сдержаться.

6. Дева

Девы держат свое слово, поскольку для них важно быть надежными и ответственными людьми. Если вы попросите что-либо сделать, будьте уверены, что Дева выполнит все, как обещала. Это знак, который максимально скрупулезно относится к своим словам и действиям.

7. Весы

В некоторых вещах Весам можно доверять, а в некоторых этого делать не стоит. Вы можете смело поделиться с ними своими секретами – они, скорее всего, сохранят все в тайне, так как высоко ценят дружбу. Но не стоит обольщаться их словами, Весы иногда умеют заменить правду на маленькую ложь.

8. Скорпион

Скорпионы замкнуты и недоверчивы, а потому стараются никому не рассказывать ничего личного. Люди чаще всего не доверяют им и имеют на это причины – Скорпионы предпочитают умолчать, скрыть и закрыть на многое глаза, а это не самое лучшее качество в отношениях.

9. Стрелец

Стрелец хочет быть надежным и честным, но это у него не всегда получается, так как этот знак нередко забывает о своих обещаниях. Он может поклясться, что никогда не расскажет вашу тайну, но, в конце концов, обязательно опростоволосится, ненароком разболтав все окружающим.

10. Козерог

Козероги заслуживают доверия, они несут ответственность за свои слова и жестко придерживаются данных обещаний. Если они говорят, что что-то сделают для вас, знайте, что так и будет, так как этот знак превыше всего ценит доверие людей.

11. Водолей

Водолеям не всегда можно доверять. Этот знак бывает эгоистичен, и хотя Водолей пытается заслужить доверие окружающих, он не часто делает что-либо, подтверждающее его надежность. А еще Водолеи не всегда держат свое слово и грешат тем, что могут отвернуться от вас в трудную минуту.

12. Рыбы

Рыбы высоко ценят отношения с друзьями и близкими и считают, что доверие и надежность являются основой любой взаимосвязи. Им нравится близкое общение и нравится делиться с людьми своими секретами, несмотря на то, что это делает их уязвимыми перед окружающими.

Текст: Flytothesky.ru