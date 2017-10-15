7 признаков того, что ваш партнер безоговорочно любит вас

Величайший дар, который вы можете дать другому человеку, – это дар безусловной любви и принятия. Безусловная любовь настолько свободна, что вам просто не хочется пытаться изменить или контролировать своего партнера. Время от времени мы можем задаваться вопросом, а любят ли нас наши партнеры именно так. Обратите внимание на эти позитивные признаки!





1. Он хочет состариться вместе с вами

Когда вы шутите о том, какими вы будете в старости, то он вас понимает. И это чувство только усиливается с течением времени. Неважно, вместе ли в течение двух лет или двадцати, принятие факта совместной старости – признак того, что его любовь к вам безусловна, и он чувствует себя максимально комфортно рядом с вами.

2. Вы рассказываете ему все свои секреты

Это вопрос доверия, а это значит, что вы считаете партнера человеком надежным. Далеко не всё мы рискуем рассказывать близким людям: мы можем стесняться или бояться, что они посмотрят на нас с шоком или отвращением. Безусловно любящий партнер принимает вас полностью, понимает вас и во всем поддерживает.

3. Он гордится вами и не стесняется это вам сказать

Независимо от ваших достижений, больших или малых, ваш партнер обязательно сообщит вам, как он горд вами. Когда люди чувствуют признание и одобрение, они более счастливы в своих отношениях и более мотивированы, чтобы делать эти отношения еще лучше и крепче.

4. У вас бывают разногласия, но вы всегда находите компромисс

У всех пар случаются ссоры или разногласия, этого избежать невозможно. Но когда у вас разные точки зрения, ваш партнер принимает ваше мнение и не обижается. Он всегда готов обсуждать и общаться, чтобы найти разумный выход или просто мирно закончить спор. Вы никогда не беспокоитесь о том, что ссора разрушит ваши отношения, потому что вы оба умеете мириться.

5. Он всегда ведет себя как джентльмен

Даже если вы двое вместе не один десяток лет, когда ваш партнер любит вас безоговорочно, он неизменно старается изо всех сил сделать вас довольной и счастливой. Он угадывает ваши желания, ведет себя как истинный рыцарь и всегда и во всем приходит на помощь. Любовь – это больше, чем чувство или эмоция, это выбор и сознательные действия, чтобы улучшить жизнь своей второй половины.

6. Он защищает вас

Это не означает, что он будет ревновать, если вы пойдете погулять с друзьями. Скорее, он просто захочет знать, что вы в безопасности. Партнер будет заботиться о вас, встречать вас или подвозить домой с работы и на работу. Это «защитное» отношение никогда не исчезает. Если ваш партнер любит вас безоговорочно, то ваш комфорт и здоровье для него превыше всего.

7. Он эмоционально открыт перед вами

Многим людям очень трудно открыться именно эмоционально. Безоговорочно любящий партнер сложностей в этом не видит. Такая любовь – это умение быть восприимчивым, доверительным и честным. Партнер хочет быть для вас безопасным убежищем, и он видит в вас единственного человека во всем мире, с которым он может быть самим собой.

Безусловная любовь – это здоровые взаимозависимые отношения, когда оба партнера относятся друг к другу с добротой, уважением и доверием. И если вы замечаете все эти семь признаков в своем избраннике и в себе, то вас можно только искренне поздравить!

Текст: Flytothesky.ru