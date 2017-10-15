Японский мастер создает насекомых из бамбука

Не все люди любят насекомых и находят их красивыми. Мало того, мы нередко считаем их неприятными, пугающими и даже отвратительными. Но когда японский мастер Нориюки Сайто смотрит на выброшенный панцирь цикады или знаменитую самку богомола в процессе, он видит вдохновение для своего следующего творения.

Все работы Сайто изготовлены вручную из бамбука. Он использует только натуральный материал, чтобы создать невероятно реалистичные фигурки. Например, потрясающая скульптура в виде трех ос над кусочком медовой соты. Или две спаривающиеся стрекозы, которые создают форму сердца.

Его творения – это, конечно же, не точные копии настоящих насекомых. Но, тем не менее, Сайто начинает любой творческий процесс с измерения пропорций и учета размеров. Детализация – вот что делает его искусство столь реалистичным.





























Текст: Flytothesky.ru