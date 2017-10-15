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Японский мастер создает насекомых из бамбука

16.10.2017 18:47 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Не все люди любят насекомых и находят их красивыми. Мало того, мы нередко считаем их неприятными, пугающими и даже отвратительными. Но когда японский мастер Нориюки Сайто смотрит на выброшенный панцирь цикады или знаменитую самку богомола в процессе, он видит вдохновение для своего следующего творения.

Все работы Сайто изготовлены вручную из бамбука. Он использует только натуральный материал, чтобы создать невероятно реалистичные фигурки. Например, потрясающая скульптура в виде трех ос над кусочком медовой соты. Или две спаривающиеся стрекозы, которые создают форму сердца.

Его творения – это, конечно же, не точные копии настоящих насекомых. Но, тем не менее, Сайто начинает любой творческий процесс с измерения пропорций и учета размеров. Детализация – вот что делает его искусство столь реалистичным.

Японский мастер создает насекомых из бамбука

Японский мастер создает насекомых из бамбука

Японский мастер создает насекомых из бамбука

Японский мастер создает насекомых из бамбука

Японский мастер создает насекомых из бамбука

Японский мастер создает насекомых из бамбука

Японский мастер создает насекомых из бамбука

Текст: Flytothesky.ruЯпонский мастер создает насекомых из бамбука

 
 
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Не все люди любят насекомых и находят их красивыми. Мало того, мы нередко считаем их неприятными, пугающими и даже отвратительными. Но когда японский мастер Нориюки...

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