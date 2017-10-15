Одна трудная вещь, которую вы должны начать делать

По правде говоря, все мы, в большей или меньшей степени, страдаем от определенной степени неуверенности – некоторые из нас просто лучше с этим справляются или, возможно, мастерски это прячут. Мы беспокоимся о том, что прочие люди думают о нас. Мы переживаем из-за своей внешности. Мы опасаемся, что мы не сделаем все, что должны. И социальные медиа заставляют нас искать постоянное одобрение и признание с помощью виртуальных лайков и сердечек, что только усиливает проблему. Как часто вам мешает в жизни недостаток уверенности в себе? Помешал ли он вам в следующих моментах?





• При адаптации к новым социальным ситуациям, когда мы можем заводить новых друзей или новые профессиональные связи

• При общении с людьми в целом

• При выходе на новую работу, начале бизнеса, написании книги, реализации целей

• При выработке здоровых ежедневных ритуалов (питание, физическая активность)

• При изучении чего-то нового

• Практикуйте думать о себе гораздо лучше

Это, пожалуй, самое сложное, что мы должны сделать для себя. Мы НЕ должны быть нашими собственными злейшими врагами, когда речь идет о самооценке. Но это требует практики. И битвы с собственным мышлением. Ключом является принятие того факта, что мы не можем контролировать все, что происходит в жизни, но мы МОЖЕМ контролировать то, как мы реагируем на все это.

• Готовы ли вы двигать свою жизнь вперед?

Конечно, нет универсального способа изменить свое мышление и мировосприятие, потому что в какой-то степени у всех нас есть уникальные истории и прошлый опыт, но можно попытаться сделать следующее:

• Осознание истории, которую вы рассказываете ежедневно себе о себе.

Это ваш ментальный фильм, к которому вы привыкли. Ваш личный фильм о том, кто вы: у вас лишний вес, ваша кожа неидеальна, вы не умны, вы непривлекательны, вы недостаточно хороши. Начните обращать внимание на этот сценарий и поймите, что этот фильм не реален, и это не вы. Это просто поезд мысли, который можно остановить, или сценарий, который можно переписать.

• Перепишите сценарий (отредактируйте сюжетную линию вашего ментального фильма).

Ваш новый сценарий заменит привычный, и на этот раз вы будете сознательно им заниматься. Начните с того, что вы способный человек, который умеет учиться и совершенствоваться. Используйте позитивные моменты как сцены в вашем новом сценарии фильма. Затем заполните пробелы недавними моментами и результатами в вашей жизни, за которые вы благодарны. Постарайтесь сосредоточиться исключительно на хороших вещах.

• Репетируйте свой новый сюжет.

Научитесь распознавать устаревшие мотивы вашего бывшего ментального фильма, а затем вырежьте их. Всякий раз, когда вы ловите себя на том, что повторяете реплики из своего старого сценария («У меня большой вес»), срочно замените эти реплики новыми, из нового сценария. Это требует практики, но это того стоит. И обязательно прощайте себя за ошибки на этом пути.

• Игнорируйте внешний негатив, не принимая его слишком лично.

Различные виды внешнего негатива будут пытаться отвлечь вас от вашего нового сценария фильма. Когда вы это ощущаете, научитесь не реагировать. Вспомните, что у всех людей есть эмоциональные проблемы, с которыми они имеют дело (как и вы), и это делает их вызывающими, грубыми и бестактными. В любом случае, вы можете научиться не интерпретировать их поведение как личные атаки, а, скажем, как внешний шум (например, лай собаки на расстоянии или жужжание пчелы).

И если вам нужна дополнительная помощь в повторном написании вашего ментального фильма, вы можете просто переформулировать фразы, которые вы говорите самому себе. Например, вы носите камень за пазухой, думая плохо о каком-то человеке: «Он забыл обо мне, потому что я недостаточно хорош для него». Когда вы поймаете себя на такой мысли, замените её: «Он не звонит мне, потому что у него есть на то свои причины, и это никак не влияет на мою собственную жизнь».

Дайте себе пространство, чтобы тщательно это обдумать, и дайте себе время, чтобы написать для себя самый лучший ментальный сценарий.

Текст: Flytothesky.ru