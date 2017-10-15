Переосмысление фразы «За деньги счастье не купишь»

Вспомните, когда вы в последний раз покупали что-то очень желанное. Как вы себя чувствовали потом? Наверняка очень даже хорошо. Неважно, что это было: новый ноутбук, смартфон или какая-то красивая одежда. Покупка принесла вам ощущение восторга от обладания. Хотя мы все знаем фразу «За деньги счастье не купишь», мы нередко чувствуем себя счастливыми, когда покупаем то, что хотим.





● Причина, почему вы счастливы, когда что-то покупаете

Люди стремятся получить мгновенное удовлетворение: получить то, что мы хотим, в тот момент, когда мы этого хотим. Это стремление, оказывается, является одним из механизмов выживания. Однако, хотя мгновенное удовлетворение заложено в человеческой природе, мы живем в обществе, так сказать, отсроченного удовлетворения или желания чего-то, но невозможности получить это сразу. Вы должны ждать дня зарплаты, ужина в ресторане, посиделок за кофе с друзьями. Когда вещь, которую вы хотите, наконец-то попадает к вам, вполне понятно, что вы чувствуете удовольствие.

Ваше волнение по этому поводу, а точнее по поводу отсроченного удовлетворения, часто вызывает у вас более сильные эмоциональные реакции. Это результат дофамина, химического вещества, влияющего на центры удовольствия в нашем мозгу. Когда вы начинаете радоваться по какому-то поводу, помните, что это просто работа дофамина. Вещь, из-за которой вы радуетесь, почти вторична.

А теперь вспомните, как вы чувствовали себя через пару часов после долгожданной покупки? Скорее всего, уже успокоились. И это тоже естественно. Таким образом, счастье, которое вы чувствуете, не является истинным счастьем. На самом деле, биологически говоря, вы просто наслаждаетесь взрывом дофамина. Когда этот дофамин исчезает, вам снова нужно что-то новое.

● Альтернатива покупке счастья

Было проведено интересное исследование, в котором двум группам людей дали по 40 долларов каждому. Одной группе было предложено потратить их на покупку чего-то, что они хотели. Другой группе поставили условие применить эту сумму таким образом, чтобы у них появилось больше свободного времени, например, заказать еду, чтобы не готовить самому, или нанять уборщицу вместо того, чтобы самостоятельно убирать свою квартиру. Когда каждый участник исследования оценивал свое счастье по 10-балльной шкале, те, кто тратил свои деньги на получение свободного времени, оказались впереди тех, кто поменял деньги на вещи. В каком-то смысле они были счастливее потому, что получили возможность не делать то, чего не хотели.

Людей сделало счастливыми просто небольшое количество свободного времени!

А деньги были всего лишь инструментом, с помощью которого они это время получили. Но деньги в конечном счете не так уж для этого и нужны, если подумать. Все, что требуется, – это организации своего времени или тайм-менеджмент.

У каждого есть 24 часа в сутки. Сделать каждый час или минуту значимыми – это способ создать свое собственное счастливое время. Если вы всегда чувствуете себя занятым человеком и не думаете, что у вас достаточно времени для себя, проанализируйте свою жизнь и внесите изменения. Чтобы быть по-настоящему счастливым, просто сделайте качественное время ценностью в своей жизни.

Текст: Flytothesky.ru