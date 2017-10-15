Проверка вашей сообразительности: расследование смертельного случая





Перед заброшенным зданием на земле лежит мертвый человек. На первый взгляд кажется, что он выбросился из окна, покончив жизнь самоубийством. На вызов прибыл следователь.

Он попросил команду экспертов осмотреть место, а сам пошел в здание. Итак, следователь заходит на первый этаж. Внутри комнаты он закуривает сигарету, осматривает помещение, подходит к окну, под которым лежит мертвое тело, открывает его и выбрасывает окурок. Затем он идет на второй этаж, и та же самая процедура повторяется.

Следователь поднимается этаж за этажом, продолжая делать те же самые действия. Дойдя до самого верха и осмотрев все, он спускается вниз и сообщает своей команде, что это не самоубийство, а убийство.

Как он это узнал?