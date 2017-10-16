Кто не любит пощекотать себе нервишки, сидя перед большим экраном и поедая попкорн? В последнее время именно жанр ужасов набирает обороты. Практически ежемесячно в прокат выходят все новые монстры, зомби и прочие твари, готовые покончить со всем человечеством раз и навсегда. Стивен Кинг, пожалуй, самые экранизируемый писатель, подаривший миру классические ужастики. Его сюжеты заставляют зрителей находиться в напряжении до самых финальных титров. Предлагаем вспомнить лучшие фильмы, которые появились на свет благодаря великому и ужасному Кингу!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лучшие экранизации ужасов Стивена Кинга Кто не любит пощекотать себе нервишки, сидя перед большим экраном и поедая попкорн? В последнее время именно жанр ужасов набирает обороты. Практически ежемесячно в...