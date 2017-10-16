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Лучшие экранизации ужасов Стивена Кинга

16.10.2017 22:40 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Кто не любит пощекотать себе нервишки, сидя перед большим экраном и поедая попкорн? В последнее время именно жанр ужасов набирает обороты. Практически ежемесячно в прокат выходят все новые монстры, зомби и прочие твари, готовые покончить со всем человечеством раз и навсегда. Стивен Кинг, пожалуй, самые экранизируемый писатель, подаривший миру классические ужастики. Его сюжеты заставляют зрителей находиться в напряжении до самых финальных титров. Предлагаем вспомнить лучшие фильмы, которые появились на свет благодаря великому и ужасному Кингу!Лучшие экранизации ужасов Стивена Кинга

 
 
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Кто не любит пощекотать себе нервишки, сидя перед большим экраном и поедая попкорн? В последнее время именно жанр ужасов набирает обороты. Практически ежемесячно в...

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