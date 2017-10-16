Каждый человек видит этот мир по-своему. И мы говорим не о разных точках зрения, а конкретно о восприятии различных предметов, ведь большая часть информации проходит именно через зрительный фильтр, а затем уже поступает в мозг для дальнейшей обработки. Вспомните историю с платьем! Как показывают эксперименты, на наше цветовосприятие может также влиять и возраст. Итак, ответьте на несколько вопросов теста.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пройдите этот цветовой тест, чтобы узнать ваш настоящий возраст Каждый человек видит этот мир по-своему. И мы говорим не о разных точках зрения, а конкретно о восприятии различных предметов, ведь большая часть информации...