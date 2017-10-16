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Пройдите этот цветовой тест, чтобы узнать ваш настоящий возраст
16.10.2017 21:36 — Калейдоскоп | Flytothesky
Каждый человек видит этот мир по-своему. И мы говорим не о разных точках зрения, а конкретно о восприятии различных предметов, ведь большая часть информации проходит именно через зрительный фильтр, а затем уже поступает в мозг для дальнейшей обработки. Вспомните историю с платьем! Как показывают эксперименты, на наше цветовосприятие может также влиять и возраст. Итак, ответьте на несколько вопросов теста.
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Каждый человек видит этот мир по-своему. И мы говорим не о разных точках зрения, а конкретно о восприятии различных предметов, ведь большая часть информации...
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